Gazzetta dello Sport: “Venezia-Palermo 2-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (41) pierozzi

Il Venezia chiude il campionato con una vittoria contro il Palermo e festeggia la promozione in Serie A davanti ai propri tifosi. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport spicca il 7,5 di Doumbia, protagonista assoluto del match.

Di seguito tutti i voti della Gazzetta dello Sport.


VENEZIA (3-5-2)

Stankovic 6
Schingtienne 6,5
Svoboda 7
Franjic 6,5
Sidibé 6,5
Hainaut 6,5
Kike Perez 6,5
Duncan sv
Busio 7
Doumbia 7,5
Lella sv
Haps 6,5
Lauberbach 6,5
Casas 6
Yeboah 6,5
Compagnon 6,5

Panchina: Plizzari, Korac, Venturi, Bjarkason, Sagrado, Dagasso, Bohinen.

Allenatore Stroppa 7

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 7
Bereszynski 5,5
Peda 6
Veroli 5
Ceccaroni 5,5
Pierozzi 6
Modesto 5
Segre 6
Blin 5,5
Augello 5,5
Palumbo 5,5
Gomes 5,5
Vasic 5
Johnsen 5
Le Douaron 6
Pohjanpalo 5

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Ranocchia, Giovane, Corona, Magnani.

Allenatore Inzaghi 6

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