Gazzetta dello Sport: “Venezia-Palermo 2-0. Le pagelle”
Il Venezia chiude il campionato con una vittoria contro il Palermo e festeggia la promozione in Serie A davanti ai propri tifosi. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport spicca il 7,5 di Doumbia, protagonista assoluto del match.
Di seguito tutti i voti della Gazzetta dello Sport.
VENEZIA (3-5-2)
Stankovic 6
Schingtienne 6,5
Svoboda 7
Franjic 6,5
Sidibé 6,5
Hainaut 6,5
Kike Perez 6,5
Duncan sv
Busio 7
Doumbia 7,5
Lella sv
Haps 6,5
Lauberbach 6,5
Casas 6
Yeboah 6,5
Compagnon 6,5
Panchina: Plizzari, Korac, Venturi, Bjarkason, Sagrado, Dagasso, Bohinen.
Allenatore Stroppa 7
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7
Bereszynski 5,5
Peda 6
Veroli 5
Ceccaroni 5,5
Pierozzi 6
Modesto 5
Segre 6
Blin 5,5
Augello 5,5
Palumbo 5,5
Gomes 5,5
Vasic 5
Johnsen 5
Le Douaron 6
Pohjanpalo 5
Panchina: Gomis, Di Bartolo, Ranocchia, Giovane, Corona, Magnani.
Allenatore Inzaghi 6