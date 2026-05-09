Tuttosport: “Venezia in paradiso, Palermo ko: festa Serie A al Penzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
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È festa totale al Penzo per il Venezia, che supera 2-0 il Palermo, conquista il primo posto finale e vola in Serie A davanti ai propri tifosi e al nuovo presidente Bodie. La squadra di Stroppa chiude il campionato nel migliore dei modi contro un Palermo che resiste un tempo prima di arrendersi nella ripresa.

Come racconta Tuttosport, l’avvio di gara è subito intenso con il Venezia aggressivo sin dai primi minuti. Dopo appena due giri d’orologio Yeboah crea i primi pericoli ma trova la pronta risposta di Joronen.


Nel racconto di Tuttosport, il Palermo sfiora il vantaggio al 22’ con Le Douaron, servito da Palumbo, che entra in area e colpisce il palo dopo una deviazione di Svoboda. Poco più tardi è ancora Palumbo a rendersi protagonista con un tiro a giro deviato da Stankovic sulla traversa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Venezia trova il gol al 37’ con Lauberbach, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La svolta arriva a inizio ripresa: al 3’ Yeboah serve Doumbia che trova il diagonale vincente favorito anche da una deviazione che spiazza Joronen.

Da quel momento il Venezia domina la gara. Tuttosport sottolinea come i lagunari colpiscano addirittura quattro legni con Lauberbach, Doumbia, Perez e Compagnon, mentre Haps sfiora il raddoppio con una conclusione dalla distanza.

Il Palermo prova a reagire ma senza riuscire realmente a impensierire Stankovic. Nel finale Compagnon prima centra il palo e poi, al 49’, firma il definitivo 2-0 che fa esplodere definitivamente la festa del Penzo.

Per il Venezia è il coronamento di una stagione straordinaria culminata con la promozione diretta in Serie A. Per il Palermo, invece, adesso inizierà il percorso playoff.

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