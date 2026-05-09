Avellino, Ballardini carica i suoi: «Ai playoff possiamo giocarcela con tutti»

L’Avellino conquista l’accesso ai playoff grazie al successo contro il Modena e Davide Ballardini, nel post partita, guarda con fiducia al percorso degli irpini verso gli spareggi promozione.

L’allenatore biancoverde ha elogiato il cammino compiuto dalla squadra nelle ultime settimane: «Abbiamo fatto un bellissimo percorso. Martedì ci aspetta una partita importante e il pensiero è già alla preparazione di quella sfida».





Ballardini ha poi sottolineato l’entusiasmo con cui l’Avellino si prepara ad affrontare i playoff: «Siamo contenti e curiosi di affrontare i playoff. Non ce lo aspettavamo, anche perché inizialmente non conoscevo bene i giocatori».

Il tecnico irpino ha spiegato come il gruppo lo abbia colpito soprattutto sotto il profilo umano: «Poi ho capito di avere a che fare con uomini seri, che tengono alla squadra. Questo è merito loro».

Ballardini ha quindi commentato la vittoria ottenuta contro il Modena: «La vittoria è meritata, anche se affrontavamo una squadra che aveva l’obiettivo di tutelare i propri calciatori. Il Modena è una società seria, ma aveva già raggiunto il proprio obiettivo stagionale e la loro attenzione era rivolta a martedì».

Infine, il tecnico dell’Avellino ha parlato delle ambizioni playoff e del prossimo avversario: «Nei playoff crediamo di potercela giocare. Il Catanzaro è una squadra solida».