Modena, Sottil guarda avanti: «Buona risposta dai ragazzi, ora pensiamo solo a martedì»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
sottil modena

Nonostante la sconfitta contro l’Avellino, Andrea Sottil prova a vedere gli aspetti positivi della prova offerta dal suo Modena. Nel post partita il tecnico gialloblù ha sottolineato soprattutto la risposta dei giocatori meno impiegati e di chi rientrava dopo lunghi stop fisici.

L’allenatore del Modena ha evidenziato l’importanza del minutaggio concesso a diversi elementi della rosa: «Oggi tanti ragazzi che hanno giocato poco o che rientravano da lunghi infortuni hanno avuto un buon minutaggio e hanno risposto molto bene, ci è mancato solo il risultato».


Sottil ha poi voluto fare i complimenti alla squadra per l’atteggiamento mostrato contro un Avellino in grande condizione: «C’è da fare i complimenti a questi ragazzi. Ho messo in campo una formazione inedita che affrontava un Avellino in grande forma».

Infine, il tecnico gialloblù ha subito spostato l’attenzione sul prossimo impegno: «Da adesso si pensa solo a martedì».

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