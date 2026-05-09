Cesena, Ashley Cole: «Faremo delle valutazioni col club, il mio futuro è da decidere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo cesena 2-0 (54) cole

Il Cesena chiude la stagione con una spettacolare ma amara sconfitta contro il Padova, un risultato che costa ai bianconeri anche l’accesso ai playoff e, di conseguenza, il rinnovo automatico del contratto di Ashley Cole. Nel post partita il tecnico inglese ha tracciato un bilancio della propria esperienza in Romagna, lasciando aperto ogni scenario sul futuro.

L’allenatore del Cesena ha definito gli ultimi mesi vissuti sulla panchina bianconera particolarmente intensi e pieni di contrasti: «Sono stati due mesi strani e un po’ particolari, con tanta positività e tante cose negative. Questa gara ne è stata lo specchio, con tante occasioni e tante cose che non hanno funzionato».


Cole ha poi analizzato il percorso compiuto dalla squadra dal suo arrivo, evidenziando le difficoltà trovate all’interno della stagione: «Ci sono state cose positive e negative. Prima del mio arrivo diverse cose non funzionavano e quindi la proprietà ha voluto cambiare. Io ho voluto provare a iniziare un nuovo percorso».

Il tecnico inglese si è soffermato inevitabilmente anche sul proprio futuro, che al momento resta tutto da definire dopo il mancato raggiungimento dell’obiettivo playoff: «La situazione in fondo è semplice da definire. Non c’è il rinnovo automatico e faremo dei colloqui con la società dove ognuno farà le sue valutazioni. Io e la società ci incontreremo e valuteremo insieme».

Adesso saranno dunque decisivi i prossimi incontri tra Cole e la dirigenza del Cesena per capire se il progetto tecnico potrà proseguire anche nella prossima stagione oppure se il club romagnolo sceglierà una nuova guida tecnica.

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