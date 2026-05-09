Virtus Entella, Chiappella esulta: «Questa salvezza è un’impresa eroica»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

La Virtus Entella conquista la salvezza matematica in Serie B battendo la Carrarese al termine di una stagione intensa e combattuta. Nel post partita il tecnico Andrea Chiappella ha elogiato il gruppo biancoceleste, sottolineando il valore del percorso compiuto dalla squadra nel corso dell’annata.

L’allenatore dell’Entella ha parlato con grande orgoglio della prestazione e dell’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori durante tutta la stagione: «Voglio rendere onore a questo gruppo di ragazzi che ha fatto un’impresa eroica, per quello che hanno espresso sul campo, per l’attaccamento e per aver mantenuto sempre l’attenzione fissa sull’obiettivo».


Chiappella ha poi evidenziato quanto sia stato difficile raggiungere la permanenza in categoria, considerando il livello elevato del campionato: «Il valore di questa impresa penso venga dato anche dal grande valore della categoria, degli avversari che abbiamo battuto e che siamo riusciti a metterci dietro in classifica. Ma anche dalle squadre che ci sono finite davanti e con cui abbiamo battagliato per tutto l’anno».

Il tecnico biancoceleste ha infine voluto sottolineare soprattutto la forza mentale dimostrata dalla squadra nei momenti più complicati della stagione: «Questo dà ancora più valore a tutto il percorso. I ragazzi sono stati unici, davvero esemplari, e mi piace sottolineare come lo siano stati anche nei momenti delle sconfitte».

Per la Virtus Entella si chiude così una stagione sofferta ma positiva, culminata con una salvezza conquistata grazie a carattere, compattezza e continuità di rendimento.

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