Pescara, Gorgone in lacrime dopo la retrocessione: «Chiedo scusa a una piazza straordinaria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
gorgone pescara

Il pareggio contro lo Spezia condanna il Pescara alla retrocessione in Serie C e nel post partita Giorgio Gorgone si presenta in conferenza stampa con grande amarezza. Il tecnico biancazzurro, visibilmente colpito dal verdetto finale, ha chiesto scusa alla città e ai tifosi dopo una stagione conclusa nel peggiore dei modi.

L’allenatore del Pescara ha parlato subito del dolore per una retrocessione arrivata dopo settimane in cui la squadra aveva provato a riaprire tutto: «Chiedo scusa perché ci ho creduto e sperato tanto. Il dispiacere è enorme verso una piazza così. In un momento difficilissimo avevo creduto nell’impresa».


Gorgone ha poi sottolineato il forte legame creato con l’ambiente biancazzurro: «Posso chiedere soltanto scusa perché il mio dolore non è superiore a quello dei tifosi. Mi dispiace per loro, per la società e per tutti. La fine è stata crudele».

Secondo il tecnico, il risultato maturato sugli altri campi ha inevitabilmente inciso anche sulla squadra durante la partita: «Nessuno oggi ha avuto più speranza quando il risultato del Bari era ormai definito. In quel momento la squadra è cambiata».

Gorgone ha definito comprensibile la contestazione dei tifosi dopo il triplice fischio: «La contestazione è giustificata ed è giusto che manifestino qualcosa. Dispiace perché sembrava avessimo ripreso un treno già partito».

L’allenatore biancazzurro ha poi elogiato il pubblico dell’Adriatico: «Ho visto un pubblico strepitoso che ha fatto la differenza. Se siamo arrivati ad avere una speranza è merito loro. Ci sentiamo colpevoli anche verso di voi che siete tifosi prima di tutto».

Nonostante l’epilogo amaro, Gorgone ha spiegato che rifarebbe comunque questa esperienza: «Lo rifarei perché ho fatto un percorso in una piazza vera e stupenda. Ho visto qualcosa di fantastico. Vorrei soltanto cambiare il finale, perché è tutto troppo crudele e immeritato».

Infine, il tecnico ha parlato delle difficoltà vissute durante la stagione e del sostegno ricevuto dalla società: «In alcuni momenti non abbiamo avvertito il pericolo e questo è stato il nostro difetto. Il calcio è crudele e questa retrocessione ci ha distrutto. Ringrazio Pasquale Foggia e il presidente che mi sono stati vicini. Questo posto non mi ha mai fatto sentire solo».

Altre notizie

d'angelo

Spezia, D’Angelo amareggiato: «Sono compartecipe della retrocessione, abbiamo perso la nostra carica»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Di-Cesare-conf (1)

Bari, Di Cesare carica i biancorossi: «Siamo vivi, ora bisogna dare tutto ai playout»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (1) inzaghi ballardini

Avellino, Ballardini carica i suoi: «Ai playoff possiamo giocarcela con tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
bisoli-reggiana-e1774452101638

Reggiana, Bisoli tra amarezza e orgoglio: «È la mia prima retrocessione, ma qui ho trovato persone straordinarie»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

Mantova, Modesto applaude i suoi: «Abbiamo fatto qualcosa di straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani pensa già ai playoff: «Martedì sarà una finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco guarda avanti: «Delusi ma pronti per i playoff. Non dobbiamo fare calcoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (46) caserta

Empoli, Caserta orgoglioso: «Salvezza meritata, i ragazzi sono stati spettacolari»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
breda

Padova, Breda soddisfatto: «Grande risposta da chi ha giocato meno. Sul futuro parleremo col club»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
sottil modena

Modena, Sottil guarda avanti: «Buona risposta dai ragazzi, ora pensiamo solo a martedì»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Virtus Entella, Chiappella esulta: «Questa salvezza è un’impresa eroica»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo cesena 2-0 (54) cole

Cesena, Ashley Cole: «Faremo delle valutazioni col club, il mio futuro è da decidere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

d'angelo

Spezia, D’Angelo amareggiato: «Sono compartecipe della retrocessione, abbiamo perso la nostra carica»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Di-Cesare-conf (1)

Bari, Di Cesare carica i biancorossi: «Siamo vivi, ora bisogna dare tutto ai playout»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
gorgone pescara

Pescara, Gorgone in lacrime dopo la retrocessione: «Chiedo scusa a una piazza straordinaria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (1) inzaghi ballardini

Avellino, Ballardini carica i suoi: «Ai playoff possiamo giocarcela con tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
bisoli-reggiana-e1774452101638

Reggiana, Bisoli tra amarezza e orgoglio: «È la mia prima retrocessione, ma qui ho trovato persone straordinarie»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026