Mantova, Modesto applaude i suoi: «Abbiamo fatto qualcosa di straordinario»

Nonostante la sconfitta contro il Frosinone, Francesco Modesto guarda con orgoglio al percorso compiuto dal Mantova nella seconda parte di stagione. Nel post partita il tecnico biancorosso ha elogiato la squadra per la forza mentale e fisica mostrata nel corso della rincorsa salvezza.

L’allenatore del Mantova ha innanzitutto fatto i complimenti al Frosinone per il campionato disputato: «Complimenti al Frosinone perché ha fatto un campionato strepitoso contro squadre di grande forza. Hanno vinto con merito, perdendo solo tre partite in tutta la stagione».





Modesto ha poi spiegato le difficoltà con cui la sua squadra è arrivata alla sfida: «Noi abbiamo preparato la partita ma ci siamo arrivati con giocatori che abbiamo “strizzato” fino all’ultimo respiro. È brutto il risultato, ma non cancella quanto di buono abbiamo fatto da quando siamo arrivati».

Il tecnico biancorosso ha voluto ringraziare il gruppo per l’impegno e il sacrificio mostrati fino all’ultima giornata: «La forza e l’abnegazione dei ragazzi non erano scontate. Abbiamo rincorso l’obiettivo facendo qualcosa di straordinario sia mentalmente che fisicamente. Li ringrazio per quanto fatto fino all’ultimo secondo».

Modesto ha sottolineato anche il valore della stagione del Mantova, chiusa nella parte sinistra della classifica: «Anche oggi abbiamo cercato di rimettere in piedi la partita, ma la loro forza era importante. Devo ringraziare tutti quelli che mi sono stati accanto, perché è stato un percorso bello e difficile. Ci siamo riusciti e non era semplice arrivare a questo punto. Siamo nella parte sinistra della classifica».

Sul futuro della squadra e sui possibili punti di ripartenza per la prossima stagione, l’allenatore ha preferito rimandare ogni valutazione: «Fatemi andare a casa tranquillo, poi i conti li faremo più avanti. Adesso lasciamo festeggiare i ragazzi, che devono andare in vacanza e rilassarsi».

Infine, Modesto ha parlato anche della rincorsa playoff e delle difficoltà affrontate lungo il cammino: «Sapevamo delle difficoltà, il percorso è stato molto duro a livello mentale. Quando sei in basso e devi risalire sprechi tante energie. Venire a vincere qui non era semplice. La spinta della città e di tutte le persone che lavoravano attorno a noi è stata fondamentale. Ogni giorno siamo andati al campo con la stessa determinazione».