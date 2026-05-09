Catanzaro, Aquilani pensa già ai playoff: «Martedì sarà una finale»

Il Catanzaro chiude il campionato con il pareggio contro il Bari e Alberto Aquilani, nel post partita, guarda già al prossimo decisivo appuntamento dei playoff. Il tecnico giallorosso ha tracciato un bilancio positivo della stagione, sottolineando anche la gestione delle energie in vista della sfida che attende i calabresi.

L’allenatore del Catanzaro ha spiegato le proprie scelte di formazione, dando spazio a chi aveva trovato meno continuità nel corso della stagione: «Oggi si chiude una stagione positiva in campionato. Volevamo vincere e abbiamo iniziato bene la gara. Questi ragazzi meritavano di giocare e hanno dato delle buone risposte. Per questo mi dispiace».





Aquilani ha poi chiarito di aver preferito preservare alcuni elementi importanti della rosa: «Ho preferito non fare giocare gli acciaccati, i diffidati e anche Pittarello che era febbricitante».

Adesso tutta l’attenzione è rivolta ai playoff, con il tecnico giallorosso che chiede alla squadra di azzerare tutto e ripartire: «Ora dobbiamo riposare e resettare. Martedì c’è una partita che vale tanto. Dobbiamo affrontarla come una finale».

Il tecnico del Catanzaro ha parlato anche delle condizioni di alcuni singoli, a partire da Iemmello: «Sapete tutti quanto tenga a questa partita. Stiamo cercando di gestire la situazione».

Infine, Aquilani si è soffermato anche su Oudin e sul lavoro fatto per recuperarlo al meglio: «Come Di Francesco, volevo portarlo in condizione per poter giocare ed avere un’arma in più».