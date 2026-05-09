Catanzaro, Aquilani pensa già ai playoff: «Martedì sarà una finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
aquilani catanzaro

Il Catanzaro chiude il campionato con il pareggio contro il Bari e Alberto Aquilani, nel post partita, guarda già al prossimo decisivo appuntamento dei playoff. Il tecnico giallorosso ha tracciato un bilancio positivo della stagione, sottolineando anche la gestione delle energie in vista della sfida che attende i calabresi.

L’allenatore del Catanzaro ha spiegato le proprie scelte di formazione, dando spazio a chi aveva trovato meno continuità nel corso della stagione: «Oggi si chiude una stagione positiva in campionato. Volevamo vincere e abbiamo iniziato bene la gara. Questi ragazzi meritavano di giocare e hanno dato delle buone risposte. Per questo mi dispiace».


Aquilani ha poi chiarito di aver preferito preservare alcuni elementi importanti della rosa: «Ho preferito non fare giocare gli acciaccati, i diffidati e anche Pittarello che era febbricitante».

Adesso tutta l’attenzione è rivolta ai playoff, con il tecnico giallorosso che chiede alla squadra di azzerare tutto e ripartire: «Ora dobbiamo riposare e resettare. Martedì c’è una partita che vale tanto. Dobbiamo affrontarla come una finale».

Il tecnico del Catanzaro ha parlato anche delle condizioni di alcuni singoli, a partire da Iemmello: «Sapete tutti quanto tenga a questa partita. Stiamo cercando di gestire la situazione».

Infine, Aquilani si è soffermato anche su Oudin e sul lavoro fatto per recuperarlo al meglio: «Come Di Francesco, volevo portarlo in condizione per poter giocare ed avere un’arma in più».

Altre notizie

d'angelo

Spezia, D’Angelo amareggiato: «Sono compartecipe della retrocessione, abbiamo perso la nostra carica»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Di-Cesare-conf (1)

Bari, Di Cesare carica i biancorossi: «Siamo vivi, ora bisogna dare tutto ai playout»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
gorgone pescara

Pescara, Gorgone in lacrime dopo la retrocessione: «Chiedo scusa a una piazza straordinaria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (1) inzaghi ballardini

Avellino, Ballardini carica i suoi: «Ai playoff possiamo giocarcela con tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
bisoli-reggiana-e1774452101638

Reggiana, Bisoli tra amarezza e orgoglio: «È la mia prima retrocessione, ma qui ho trovato persone straordinarie»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

Mantova, Modesto applaude i suoi: «Abbiamo fatto qualcosa di straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco guarda avanti: «Delusi ma pronti per i playoff. Non dobbiamo fare calcoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (46) caserta

Empoli, Caserta orgoglioso: «Salvezza meritata, i ragazzi sono stati spettacolari»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
breda

Padova, Breda soddisfatto: «Grande risposta da chi ha giocato meno. Sul futuro parleremo col club»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
sottil modena

Modena, Sottil guarda avanti: «Buona risposta dai ragazzi, ora pensiamo solo a martedì»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Virtus Entella, Chiappella esulta: «Questa salvezza è un’impresa eroica»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo cesena 2-0 (54) cole

Cesena, Ashley Cole: «Faremo delle valutazioni col club, il mio futuro è da decidere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

d'angelo

Spezia, D’Angelo amareggiato: «Sono compartecipe della retrocessione, abbiamo perso la nostra carica»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Di-Cesare-conf (1)

Bari, Di Cesare carica i biancorossi: «Siamo vivi, ora bisogna dare tutto ai playout»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
gorgone pescara

Pescara, Gorgone in lacrime dopo la retrocessione: «Chiedo scusa a una piazza straordinaria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (1) inzaghi ballardini

Avellino, Ballardini carica i suoi: «Ai playoff possiamo giocarcela con tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
bisoli-reggiana-e1774452101638

Reggiana, Bisoli tra amarezza e orgoglio: «È la mia prima retrocessione, ma qui ho trovato persone straordinarie»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026