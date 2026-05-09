Empoli, Caserta orgoglioso: «Salvezza meritata, i ragazzi sono stati spettacolari»

L’Empoli conquista la salvezza al termine di una stagione complicata e Fabio Caserta, nel post partita contro il Monza, applaude il gruppo azzurro per il percorso compiuto nonostante le difficoltà vissute durante l’annata.

L’allenatore dell’Empoli ha sottolineato soprattutto la forza del gruppo e la capacità della squadra di restare compatta nei momenti più difficili: «Ci sono state tante difficoltà, quando cambi tre allenatori in una stagione è normale. L’importante era centrare l’obiettivo. Ringrazio i ragazzi perché sono stati spettacolari».





Caserta ha poi raccontato quanto fosse complicato gestire la rosa settimana dopo settimana: «Scegliere chi mandare in tribuna è stato difficile ogni settimana. È merito loro se ci siamo salvati».

Il tecnico azzurro ha voluto dedicare un pensiero anche alla società e alla famiglia Corsi: «Ringrazio i Corsi che mi hanno dato la possibilità di allenare in una piazza così. Sono orgoglioso».

Spazio anche ai tifosi, che non hanno potuto festeggiare insieme alla squadra dopo la gara contro il Monza: «Dispiace non poter festeggiare con i tifosi perché era una partita importante e delicata, ma penso che saranno felici per il traguardo raggiunto».

Infine, Caserta si è soffermato su Shpendi, protagonista di una stagione fatta anche di momenti difficili: «Shpendi è un ragazzo che si è sacrificato molto. Dopo i rigori sbagliati ci ho parlato e gli ho detto che avrebbe tirato ancora lui se ne avessimo avuto un altro a disposizione. Ha segnato tanti gol e questa salvezza è il giusto premio».