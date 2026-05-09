Giornale di Sicilia: “Primavera, il Palermo chiude la stagione contro il Perugia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Cristiano-Del-Grosso (1)

Ultimi novanta minuti della stagione per la Primavera del Palermo, chiamata oggi a salutare il proprio pubblico con una prestazione convincente contro una delle squadre più forti del campionato. Come riporta il Giornale di Sicilia, i rosanero scenderanno in campo alle ore 15 al Pasqualino di Carini per affrontare il Perugia, attualmente secondo in classifica con 52 punti.

Il Palermo Primavera occupa invece il tredicesimo posto a quota 27 e punta a chiudere il campionato con un risultato positivo dopo la sconfitta maturata nell’ultimo turno contro l’Avellino. Secondo quanto evidenzia il Giornale di Sicilia, la sfida contro gli umbri rappresenta anche un’occasione importante per terminare l’annata con segnali incoraggianti davanti ai propri tifosi.


Nel racconto del Giornale di Sicilia, il Perugia arriva a Carini forte di un percorso estremamente solido e con l’obiettivo di consolidare il secondo posto in graduatoria. Per il Palermo, invece, sarà soprattutto una gara utile per chiudere con orgoglio una stagione complicata ma comunque importante nel percorso di crescita dei giovani rosanero.

Il Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo voglia archiviare il campionato offrendo una prova di carattere e intensità, cercando di regalare una soddisfazione finale al proprio pubblico nell’ultima uscita stagionale al Pasqualino.

Altre notizie

690768123_10236810922564234_8554069835697288715_n

Tuttosport: “Venezia in paradiso, Palermo ko: festa Serie A al Penzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (41) pierozzi

Gazzetta dello Sport: “Venezia-Palermo 2-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 083515

Gazzetta dello Sport: “Venezia gigante. Palermo, la testa è agli spareggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 073728

Repubblica: “Palumbo illumina il Penzo, Joronen evita il tracollo. Le pagelle di Venezia-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 073737

Repubblica: “Palermo ko a Venezia, adesso iniziano i giorni decisivi dei playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 080407

Repubblica: “Moderno e sostenibile. Ecco il nuovo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 073746

Giornale di Sicilia: “Le Douaron e Palumbo fermati dai legni. Le pagelle di Venezia-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 073806

Giornale di Sicilia: “Dimenticare Venezia. Palermo, testa ai play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 072652

Giornale di Sicilia: “Panchine e tunnel, spettatori vicini al terreno di gioco: è il nuovo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Venezia-Palermo

Corriere dello Sport: “Venezia-Palermo 2-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
01a5cce881

Corriere dello Sport: “Venezia, Palermo ko. E la festa è completa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
4a31198f-570e-4638-b2b2-fc8493d1d090

Venezia-Palermo, Yeboah sogna in grande: «Vogliamo restare a lungo in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

690768123_10236810922564234_8554069835697288715_n

Tuttosport: “Venezia in paradiso, Palermo ko: festa Serie A al Penzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (41) pierozzi

Gazzetta dello Sport: “Venezia-Palermo 2-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 083515

Gazzetta dello Sport: “Venezia gigante. Palermo, la testa è agli spareggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Juve Stabia, Repubblica Napoli: “Sequestrate quote e patrimonio del club: lo Stato gestirà la società”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 073728

Repubblica: “Palumbo illumina il Penzo, Joronen evita il tracollo. Le pagelle di Venezia-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026