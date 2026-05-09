Giornale di Sicilia: “Primavera, il Palermo chiude la stagione contro il Perugia”
Ultimi novanta minuti della stagione per la Primavera del Palermo, chiamata oggi a salutare il proprio pubblico con una prestazione convincente contro una delle squadre più forti del campionato. Come riporta il Giornale di Sicilia, i rosanero scenderanno in campo alle ore 15 al Pasqualino di Carini per affrontare il Perugia, attualmente secondo in classifica con 52 punti.
Il Palermo Primavera occupa invece il tredicesimo posto a quota 27 e punta a chiudere il campionato con un risultato positivo dopo la sconfitta maturata nell’ultimo turno contro l’Avellino. Secondo quanto evidenzia il Giornale di Sicilia, la sfida contro gli umbri rappresenta anche un’occasione importante per terminare l’annata con segnali incoraggianti davanti ai propri tifosi.
Nel racconto del Giornale di Sicilia, il Perugia arriva a Carini forte di un percorso estremamente solido e con l’obiettivo di consolidare il secondo posto in graduatoria. Per il Palermo, invece, sarà soprattutto una gara utile per chiudere con orgoglio una stagione complicata ma comunque importante nel percorso di crescita dei giovani rosanero.
Il Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo voglia archiviare il campionato offrendo una prova di carattere e intensità, cercando di regalare una soddisfazione finale al proprio pubblico nell’ultima uscita stagionale al Pasqualino.