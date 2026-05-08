Venezia-Palermo, Inzaghi: «Sappiamo di essere forti e ce la giocheremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
inzaghi
Nonostante la sconfitta contro il Venezia nell’ultima giornata di regular season, Filippo Inzaghi guarda con fiducia al percorso playoff del Palermo. Nel post-partita del Penzo, il tecnico rosanero è intervenuto ai microfoni di DAZN Italia, analizzando il cammino della sua squadra e proiettandosi già verso la semifinale promozione.

Inzaghi ha sottolineato il valore del campionato disputato dai rosanero: «Penso bene, abbiamo fatto 72 punti, quando in Serie B si va oltre i 70 di solito sei promosso. Abbiamo fatto bene, qualcuno è stato più bravo di noi durante il campionato, però noi abbiamo la possibilità di essere diventati una squadra forte e speriamo di coronare il nostro sogno nei play-off».

L’allenatore del Palermo ha poi fatto i complimenti alle squadre protagoniste della stagione, soffermandosi anche sul Venezia campione: «La squadra che pensavo, come il Venezia, potesse andare su direttamente. Il Frosinone ha fatto un campionato spettacolare, complimenti al Frosinone e a tutti. Anche a Stroppa e al Venezia. Noi ce la giocheremo senza pensare agli altri: sappiamo di essere forti, sappiamo che abbiamo un pubblico straordinario, uno stadio dove sarà difficile per tutti venirci a battere. Se riusciremo a esprimere la nostra forza, speriamo di coronare il nostro sogno perché sarebbe la ciliegina sulla torta».


Spazio poi alle emozioni del ritorno al Penzo da ex, in una serata speciale per il Venezia: «È molto strano vedere loro che fanno festa… mi era già successo quando ero tornato a Venezia. Oggi pensavo che durante la partita non pensassero a me, ma sinceramente questo mi gratifica perché vuol dire che hai lasciato un bel ricordo. Abbiamo vinto dei trofei e rimane qualcosa che va oltre le vittorie, ed è ciò che mi spinge a fare questo lavoro con passione».

Inzaghi ha anche raccontato il saluto ricevuto dal pubblico lagunare e il momento vissuto con Marco Materazzi prima del match: «Marco mi aveva detto che sarebbe venuto. Io sono sempre contento di tornare a Venezia. Ringrazio il pubblico e la curva che mi ha dedicato un coro anche in una giornata del genere. Abbiamo fatto due anni stupendi insieme e speriamo che il binomio con Stroppa porti ancora bene a entrambi».

Infine, una battuta sul fratello Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria di un trofeo in Arabia Saudita: «Sono molto contento. Simone è uno specialista delle finali, ci ha abituato a vincere con Lazio e Inter. Complimenti perché so che è una coppa importante. Sono molto soddisfatto per lui, lo sentirò presto. Non vedevo l’ora di chiamarlo ma il telefono non prendeva».

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