Venezia-Palermo: Pohjanpalo accolto in campo dai fischi della Curva Sud

Al 60’ della sfida tra Venezia e Palermo, il match del “Penzo” si accende anche sugli spalti con il ritorno in campo di Joel Pohjanpalo.

L’attaccante finlandese è entrato al posto di Le Douaron, ricevendo un’accoglienza contrastante da parte del pubblico veneziano. Dalla Curva Sud si sono levati diversi fischi nei confronti dell’ex giocatore lagunare, mentre da altri settori dello stadio non sono mancati anche alcuni applausi di riconoscimento per il suo passato in arancioneroverde.



