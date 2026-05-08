Serie B LIVE, risultati al 45’: Frosinone in Serie A, Bari ai playout. La classifica aggiornata
Cambia ancora la situazione nella folle ultima giornata di Serie B. L’Avellino trova il vantaggio contro il Modena e, al momento, sarebbe qualificato ai playoff da ottava classificata. Restano invece confermati gli altri verdetti virtuali tra promozione diretta, playout e retrocessione.
Risultati LIVE
Avellino-Modena 1-0
Catanzaro-Bari 1-2
Cesena-Padova 3-3
Virtus Entella-Carrarese 1-0
Frosinone-Mantova 2-0
Monza-Empoli 1-1
Pescara-Spezia 1-0
Reggiana-Sampdoria 0-0
Südtirol-Juve Stabia 0-1
Venezia-Palermo 0-0
Classifica LIVE aggiornata
Classifica LIVE aggiornata
|Pos
|Squadra
|Pt
|1
|Frosinone
|81
|2
|Venezia
|80
|3
|Monza
|76
|4
|Palermo
|73
|5
|Catanzaro
|59
|6
|Modena
|55
|7
|Juve Stabia
|53
|8
|Avellino
|49
|9
|Cesena
|47
|10
|Mantova
|46
|11
|Padova
|44
|12
|Sampdoria
|45
|13
|Carrarese
|44
|14
|Virtus Entella
|42
|15
|Empoli
|41
|16
|Südtirol
|40
|17
|Bari
|40
|18
|Pescara
|37
|19
|Reggiana
|35
|20
|Spezia
|34
Verdetti LIVE al momento
Promosse in Serie A
Frosinone
Venezia
Il Frosinone, avanti 2-0 sul Mantova, sarebbe promosso direttamente e addirittura primo in classifica.
Playoff LIVE
Monza
Palermo
Catanzaro
Modena
Juve Stabia
Avellino
Con il vantaggio sul Modena, l’Avellino blinderebbe virtualmente l’ottavo posto playoff.
Accoppiamenti playoff LIVE
Catanzaro-Avellino
Modena-Juve Stabia
Salve al momento
Virtus Entella
Empoli
La vittoria dell’Entella sulla Carrarese permetterebbe ai liguri di salvarsi direttamente.
Playout LIVE
Südtirol-Bari
Nonostante il successo parziale a Catanzaro, il Bari resterebbe in zona playout.
Retrocesse in Serie C LIVE
Pescara
Reggiana
Spezia
Il Pescara, pur avanti nello scontro diretto con lo Spezia, sarebbe ancora terzultimo a causa della contemporanea vittoria del Bari.