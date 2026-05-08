Serie B LIVE, risultati al 45’: Frosinone in Serie A, Bari ai playout. La classifica aggiornata

Cambia ancora la situazione nella folle ultima giornata di Serie B. L’Avellino trova il vantaggio contro il Modena e, al momento, sarebbe qualificato ai playoff da ottava classificata. Restano invece confermati gli altri verdetti virtuali tra promozione diretta, playout e retrocessione.

Risultati LIVE

Avellino-Modena 1-0

Catanzaro-Bari 1-2

Cesena-Padova 3-3

Virtus Entella-Carrarese 1-0

Frosinone-Mantova 2-0

Monza-Empoli 1-1

Pescara-Spezia 1-0

Reggiana-Sampdoria 0-0

Südtirol-Juve Stabia 0-1

Venezia-Palermo 0-0





Classifica LIVE aggiornata

Classifica LIVE aggiornata

Pos Squadra Pt 1 Frosinone 81 2 Venezia 80 3 Monza 76 4 Palermo 73 5 Catanzaro 59 6 Modena 55 7 Juve Stabia 53 8 Avellino 49 9 Cesena 47 10 Mantova 46 11 Padova 44 12 Sampdoria 45 13 Carrarese 44 14 Virtus Entella 42 15 Empoli 41 16 Südtirol 40 17 Bari 40 18 Pescara 37 19 Reggiana 35 20 Spezia 34

Verdetti LIVE al momento

Promosse in Serie A

Frosinone

Venezia

Il Frosinone, avanti 2-0 sul Mantova, sarebbe promosso direttamente e addirittura primo in classifica.

Playoff LIVE

Monza

Palermo

Catanzaro

Modena

Juve Stabia

Avellino

Con il vantaggio sul Modena, l’Avellino blinderebbe virtualmente l’ottavo posto playoff.

Accoppiamenti playoff LIVE

Catanzaro-Avellino

Modena-Juve Stabia

Salve al momento

Virtus Entella

Empoli

La vittoria dell’Entella sulla Carrarese permetterebbe ai liguri di salvarsi direttamente.

Playout LIVE

Südtirol-Bari

Nonostante il successo parziale a Catanzaro, il Bari resterebbe in zona playout.

Retrocesse in Serie C LIVE

Pescara

Reggiana

Spezia

Il Pescara, pur avanti nello scontro diretto con lo Spezia, sarebbe ancora terzultimo a causa della contemporanea vittoria del Bari.