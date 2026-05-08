Serie B LIVE, risultati al 45’: Frosinone in Serie A, Bari ai playout. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Cambia ancora la situazione nella folle ultima giornata di Serie B. L’Avellino trova il vantaggio contro il Modena e, al momento, sarebbe qualificato ai playoff da ottava classificata. Restano invece confermati gli altri verdetti virtuali tra promozione diretta, playout e retrocessione.

Risultati LIVE
Avellino-Modena 1-0
Catanzaro-Bari 1-2
Cesena-Padova 3-3
Virtus Entella-Carrarese 1-0
Frosinone-Mantova 2-0
Monza-Empoli 1-1
Pescara-Spezia 1-0
Reggiana-Sampdoria 0-0
Südtirol-Juve Stabia 0-1
Venezia-Palermo 0-0


Classifica LIVE aggiornata

Classifica LIVE aggiornata

Pos Squadra Pt
1 Frosinone 81
2 Venezia 80
3 Monza 76
4 Palermo 73
5 Catanzaro 59
6 Modena 55
7 Juve Stabia 53
8 Avellino 49
9 Cesena 47
10 Mantova 46
11 Padova 44
12 Sampdoria 45
13 Carrarese 44
14 Virtus Entella 42
15 Empoli 41
16 Südtirol 40
17 Bari 40
18 Pescara 37
19 Reggiana 35
20 Spezia 34

Verdetti LIVE al momento
Promosse in Serie A
Frosinone
Venezia

Il Frosinone, avanti 2-0 sul Mantova, sarebbe promosso direttamente e addirittura primo in classifica.

Playoff LIVE
Monza
Palermo
Catanzaro
Modena
Juve Stabia
Avellino

Con il vantaggio sul Modena, l’Avellino blinderebbe virtualmente l’ottavo posto playoff.

Accoppiamenti playoff LIVE
Catanzaro-Avellino
Modena-Juve Stabia
Salve al momento
Virtus Entella
Empoli

La vittoria dell’Entella sulla Carrarese permetterebbe ai liguri di salvarsi direttamente.

Playout LIVE
Südtirol-Bari

Nonostante il successo parziale a Catanzaro, il Bari resterebbe in zona playout.

Retrocesse in Serie C LIVE
Pescara
Reggiana
Spezia

Il Pescara, pur avanti nello scontro diretto con lo Spezia, sarebbe ancora terzultimo a causa della contemporanea vittoria del Bari.

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