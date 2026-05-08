Sciaudone: «Monza e Palermo favoriti ai playoff, vedere il Bari così fa male»

Daniele Sciaudone guarda la Serie B da osservatore esterno, ma con il calcio ancora ben presente nella testa e nel cuore. L’ex centrocampista di Bari e Spezia, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, ha parlato del proprio futuro e della corsa finale del campionato cadetto tra playoff e salvezza.

Sciaudone ha raccontato di essersi preso un anno sabbatico dopo l’ultima esperienza calcistica. «Mi sto dedicando un po’ a me stesso e alle mie attività. Non avendo ricevuto chiamate che mi attirassero particolarmente, ho deciso di fermarmi un anno e concentrarmi su progetti extracalcistici», ha spiegato l’ex centrocampista.





Tra le attività avviate ci sono alcuni bed and breakfast e un fast food in franchising nella zona di Brescia. Ma il richiamo del calcio resta forte. «Mi piacerebbe allenare, non so ancora se grandi o giovani. Sono in una fase di riflessione e vedremo cosa riserverà il destino», ha aggiunto Sciaudone nelle dichiarazioni raccolte da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

L’ex calciatore ha poi analizzato la situazione della Serie B alla vigilia dell’ultima giornata. «C’è solo una vincitrice del campionato e per il resto non si sa ancora nulla. È qualcosa di incredibile», ha sottolineato.

Sciaudone ha ammesso di seguire con particolare attenzione le vicende di Bari, Spezia e Reggiana, tutte coinvolte nella lotta salvezza. «Vedere il Bari laggiù è un grosso colpo al cuore. È una squadra che poteva tranquillamente arrivare ai playoff», ha dichiarato.

Non meno sorprendente, secondo l’ex centrocampista, la situazione dello Spezia. «Non mi capacito nemmeno dello Spezia, mentre per la Reggiana, che aveva fatto investimenti diversi, potevo anche aspettarmelo», ha spiegato.

Sul fronte playoff, invece, Sciaudone vede due squadre davanti a tutte. «Monza e Palermo sono le favorite. Il Monza forse ha qualcosa in più a livello di organico, mentre il Palermo può contare sul calore della piazza», ha dichiarato a TuttoMercatoWeb.com.

Per l’ex Bari, però, gli spareggi promozione restano estremamente imprevedibili. «Ai playoff può succedere di tutto, ma vedo il Monza leggermente favorito», ha aggiunto.

Infine un passaggio anche sugli allenatori che più lo hanno impressionato durante questa stagione di Serie B. «Stroppa si è riconfermato una garanzia. Stanno facendo molto bene anche Aquilani a Catanzaro e Sottil a Modena», ha concluso Sciaudone.