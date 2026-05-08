Il Gazzettino: “Venezia-Palermo. Curiosità per l’accoglienza a Pohjanpalo”

Indifferenza, applausi o magari qualche fischio. Venezia si interroga sull’accoglienza che verrà riservata questa sera a Joel Pohjanpalo, grande ex della sfida tra Venezia e Palermo e uomo inevitabilmente più atteso del match del Penzo.

Come sottolinea Il Gazzettino, il Palermo si presenterà in Laguna con una vera e propria colonia di ex arancioneroverdi: oltre al tecnico Filippo Inzaghi, ci saranno anche Joronen, Johnsen, Ceccaroni e Segre. Ma inevitabilmente i riflettori saranno puntati soprattutto sul centravanti finlandese, diventato negli anni uno dei simboli più amati dal popolo veneziano.





Pohjanpalo ha lasciato il segno con la maglia del Venezia: 48 gol in 96 presenze, numeri che lo hanno consacrato come uno dei protagonisti assoluti della recente storia arancioneroverde. Poi l’addio a gennaio e il trasferimento al Palermo, una scelta che ha lasciato inevitabilmente tanti cuori spezzati in Laguna.

In Sicilia il bomber di Helsinki ha continuato a essere devastante anche in Serie B: 24 reti e titolo di capocannoniere praticamente in tasca, anche se i suoi gol non sono bastati ai rosanero per conquistare la promozione diretta.

Alla vigilia del match, Filippo Inzaghi ha ribadito l’importanza della sfida del Penzo ai canali ufficiali del Palermo: «Vogliamo chiudere bene per prepararci ai playoff. Contro il Catanzaro abbiamo dimostrato che per noi ogni partita è importante e quella di Venezia sarà fondamentale per il percorso che ci attende».

Il tecnico rosanero ha poi spiegato che farà attenzione soprattutto ai diffidati — Bani, Bereszynski e Magnani — ma senza snaturare la squadra: «Come contro il Catanzaro giocheranno i migliori, quelli che mi danno più garanzie per vincere la partita».

Inzaghi ha anche parlato del suo ritorno al Penzo da ex: «Per me non è mai normale tornare in quello stadio. A Venezia ho vissuto due anni stupendi e ho tantissimi amici. Sono stati bravissimi: società e direttore hanno preso il miglior allenatore possibile per vincere il campionato».

Il tecnico rosanero ha infine espresso dispiacere per l’assenza forzata degli ultras ospiti: «Sappiamo cosa rappresentano per noi i nostri tifosi. Speriamo di regalargli comunque una bella partita e di caricarli in vista dei playoff».

Intanto resta il grande interrogativo della serata: quale sarà la reazione del Penzo quando lo speaker annuncerà il nome di Joel Pohjanpalo? Venezia è pronta a riabbracciare il suo ex Doge, anche solo per una notte.