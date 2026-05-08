Giornale di Sicilia: “Venezia-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi vara il turnover”
Ultimo atto della regular season per Venezia e Palermo, questa sera alle 20.30 allo stadio Luigi Penzo. I lagunari vogliono chiudere il campionato blindando il primo posto davanti ai propri tifosi già pronti alla festa promozione, mentre i rosanero cercano risposte importanti in vista dei playoff.
Filippo Inzaghi prepara diverse rotazioni per gestire energie e diffidati, senza però rinunciare alla competitività. In avanti dovrebbe riposare inizialmente Pohjanpalo, pronto eventualmente a subentrare nella ripresa proprio contro il suo passato. Dal primo minuto spazio a Le Douaron supportato da Vasic e Palumbo.
Nel Venezia, Stroppa deve fare a meno dello squalificato Adorante e dovrebbe affidarsi a Casas in attacco accanto a Yeboah.
Le probabili formazioni
VENEZIA (3-5-2):
Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Casas.
Panchina: Grandi, Korac, Sagrado, Venturi, Sidibé, Bjarkason, Bohinen, Compagnon, Dagasso, Duncan, Lella, Lauberbach.
Squalificati: Adorante.
Allenatore: Stroppa.
PALERMO (3-4-2-1):
Joronen; Bereszynski, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Vasic; Le Douaron.
Panchina: Gomis, Di Bartolo, Magnani, Bani, Veroli, Rui Modesto, Giovane, Gomes, Ranocchia, Johnsen, Corona, Pohjanpalo.
Squalificati: Gyasi.
Diffidati: Bani, Bereszynski, Magnani.
Allenatore: F. Inzaghi.
Arbitro: Zanotti di Rimini.
Assistenti: Passeri e Bianchini.
Quarto uomo: Teghille.
Var: Cosso.
Avar: Prenna.