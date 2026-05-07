Palermo, Inzaghi carica i rosanero: «A Venezia per vincere e preparare al meglio i playoff»

Filippo Inzaghi non vuole cali di tensione. Alla vigilia della sfida contro il Venezia, il tecnico del Palermo ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero, sottolineando l’importanza di chiudere bene la regular season prima di tuffarsi nei playoff.

L’allenatore rosanero ha chiarito subito l’obiettivo della squadra al Penzo: «Domani è l’ultima gara della regular season contro il Venezia. Noi dobbiamo cercare di finire bene, abbiamo dimostrato con il Catanzaro che per noi ogni partita è importante e questa è fondamentale per preparare bene la partita di domenica prossima. Soprattutto dobbiamo cercare di onorare il campionato fino alla fine».





Inzaghi ha poi fissato anche un traguardo numerico: «Mi piacerebbe chiudere a 75 punti, secondo me sarebbe un risultato molto importante per il campionato di Serie B. Andremo a fare, spero, una grande partita. È chiaro che per loro è un giorno di festa, ma noi dobbiamo cercare di fare una grande gara».

Sul fronte formazione, il tecnico rosanero ha spiegato che le scelte saranno dettate principalmente dalla necessità di arrivare al meglio ai playoff: «Come con il Catanzaro, giocheranno i migliori, quelli che mi danno più garanzie per poter vincere questa partita. Saremo attenti ai diffidati, è l’unica cosa a cui posso pensare. Per il resto dobbiamo tenere sempre il piede sull’acceleratore per preparare al meglio la partita dei playoff».

Inzaghi ha poi tracciato il bilancio del campionato disputato dal Palermo: «La fotografia è che la squadra ha fatto un campionato importante e che la gente si è avvicinata a noi. Sono molto contento, però purtroppo quello che abbiamo fatto bene non è bastato. Dobbiamo finire bene quest’ultima partita e poi cercare di fare dei grandi playoff».

Inevitabile anche un passaggio emotivo sul ritorno da ex al Penzo: «Per me non è mai normale tornare in quello stadio. A Venezia ho fatto due anni stupendi, ho tantissimi amici. Le volte che sono tornato da avversario è sempre stato molto emozionante».

L’allenatore rosanero ha poi voluto fare i complimenti al club lagunare per la promozione conquistata: «All’inizio del campionato avevo detto che sarei stato contento di vedere Venezia e Palermo in Serie A. Loro ce l’hanno fatta, complimenti a loro. Sono stati bravi la società e il direttore a prendere il miglior allenatore possibile per vincere il campionato e a confermare una squadra forte».

Infine, Inzaghi ha parlato anche dell’assenza dei tifosi rosanero residenti a Palermo e Padova, esclusi dalla trasferta per motivi di ordine pubblico: «Questo dispiace. Noi sappiamo quello che sono i nostri tifosi, l’ho ripetuto mille volte. Speriamo di regalargli una bella partita da casa e che poi si carichino in vista dei playoff».