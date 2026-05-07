Palermo verso i playoff: Johnsen-Le Douaron, il ballottaggio che accende Inzaghi

Manca una sola giornata al termine della regular season di Serie B e per il Palermo si avvicina il momento più importante della stagione. Sarà un mese cruciale per i rosanero, che nei playoff si giocheranno tutto per conquistare l’ultimo posto disponibile per la Serie A. Un cammino che non sarà semplice, ma che gli uomini di Inzaghi affronteranno sicuramente come una delle favorite principali. Ed è proprio in questa fase decisiva che entra nel vivo il dualismo sulla trequarti tra Le Douaron e Johnsen, che rappresenta un nodo da sciogliere per il tecnico piacentino.

DAL RISCATTO AL CALO: IL MOMENTO DI LE DOUARON





Ottima finora la stagione disputata da Jeremy Le Douaron. Il francese, dopo il pessimo impatto avuto lo scorso anno, in questo campionato si è decisamente riscattato, mettendo a segno 5 gol e 5 assist. Guardando oltre le statistiche, il numero 21 rosanero è stato protagonista di prestazioni lodevoli, rivelandosi funzionale al sistema di gioco adottato da Inzaghi, sacrificandosi e svolgendo il lavoro sporco al servizio di Pohjanpalo.

Nelle ultime giornate, però, le prestazioni del francese hanno subito un leggero calo. L’attaccante non segna ormai da 11 giornate, nelle quali ha alternato prestazioni convincenti ad altre più opache. La sua ultima rete risale alla sfida del 21 febbraio contro il Südtirol: un dato che certifica un digiuno realizzativo ormai difficile da ignorare. Nonostante ciò, il tecnico rosanero ha continuato a puntare su di lui, complice anche l’assenza del suo principale concorrente nel ruolo.

SEGNALI DI CRESCITA E UN PASSATO DA PROTAGONISTA NEI PLAYOFF: IL MOMENTO DI JOHNSEN

Dal suo arrivo a Palermo, Dennis Johnsen ha faticato a conquistare un posto da titolare. Fin qui piuttosto anonimo l’impatto del danese che, dopo essere arrivato a gennaio per aumentare il peso offensivo dei rosanero, non ha lasciato il segno nella corsa al secondo posto. Nel match contro il Catanzaro, però, l’ex Venezia ha finalmente firmato la sua prima rete in campionato, mostrando un’evidente crescita sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Una speranza in più per il club di viale del Fante, che ha investito molto sul giocatore.

Inoltre, l’esperienza di Johnsen nei playoff di Serie B rappresenta un dato da non sottovalutare. Il danese, nella scorsa stagione, ha infatti vinto gli spareggi promozione con la maglia della Cremonese, firmando due gol decisivi per l’approdo in Serie A dei grigiorossi. Proprio per questo potrebbe rivelarsi l’arma in più nello scacchiere di Inzaghi, o almeno è questo che si augurano squadra e tifosi.

Questo dualismo è un rebus che accompagnerà il tecnico rosanero fino all’esordio nei playoff, in programma per domenica 17 maggio. Una partita che il Palermo non può sbagliare per continuare a inseguire il sogno promozione fino all’ultimo atto disponibile.