Corriere dello Sport: “Venezia-Palermo, le probabili formazioni: Stroppa rilancia Sverko, Inzaghi cambia tutto”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo catanzaro 3-2 (143)

Ultimi dubbi di formazione per Venezia e Palermo in vista della sfida di venerdì sera al Penzo, calcio d’inizio alle ore 20:30. Come riportato dal Corriere dello Sport, Giovanni Stroppa e Pippo Inzaghi sono orientati a effettuare diverse rotazioni, seppur con obiettivi differenti: il Venezia vuole chiudere in festa davanti ai propri tifosi dopo la promozione in Serie A, mentre il Palermo pensa già ai playoff e alla gestione delle energie.

Nel Venezia torna a disposizione Sverko, recuperato dopo gli ultimi problemi fisici, mentre Adorante dovrà scontare il turno di squalifica. Secondo il Corriere dello Sport, al suo posto è aperto il ballottaggio tra Lauberbach e Casas per affiancare Yeboah nel tandem offensivo. Unico diffidato tra i lagunari sarà Busio.


Pippo Inzaghi, invece, prepara un Palermo profondamente rivisitato. Il Corriere dello Sport evidenzia come il tecnico rosanero sia intenzionato a concedere spazio a molti giocatori rimasti a riposo nell’ultima gara contro il Catanzaro, pur rinviando le decisioni definitive all’ultima rifinitura. In panchina dovrebbero partire i diffidati Bani e Magnani.

Ecco le probabili formazioni riportate dal Corriere dello Sport:

Venezia (3-5-2)

Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Casas.

A disposizione: Plizzari, Korac, Sverko, Venturi, Lella, Sagrado, Duncan, Dagasso, Bohinen, Compagnon, Bjarkason, Lauberbach.
Allenatore: Stroppa.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Bereszynski, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Vasic; Le Douaron.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Bani, Rui Modesto, Veroli, Magnani, Gomes, Ranocchia, Giovane, Johnsen, Pohjanpalo, Corona.
Allenatore: Filippo Inzaghi.

La sfida del Penzo metterà di fronte tanti ex da entrambe le parti, a partire da Pohjanpalo e Inzaghi, accolti tra applausi e nostalgia dal pubblico veneziano, in una serata che sarà anche l’ultimo grande test prima degli spareggi promozione.

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