Venezia, Yeboah: «Vogliamo i 3 punti col Palermo per vincere il campionato»

Dopo aver ottenuto la promozione in Serie A nel match di venerdi scorso contro lo Spezia, l’attaccante del Venezia, Kelvin Yeboah, è stato intervistato ai microfoni di “Cronache di Spogliatoio”, raccontando la sua emozione a fine partita e dichiarando di voler ottenere i tre punti contro il Palermo, per terminare il campionato al primo posto in classifica.

«La partita con lo Spezia è stata folle – ha spiegato Yeboah -. Ho segnato un gol, ho sbagliato un rigore, ci siamo fatti rimontare di due reti con un uomo in più, ma siamo saliti ugualmente in A».





Un gol importante quello dell’attaccante arancioneroverde, che ha permesso ai lagunari di sbloccare il risultato: «Non segnavo da tanto tempo, all’intervallo ero felice. Quando poi abbiamo subito il 2-2 invece ero stizzito».

Nonostante il pareggio, il Venezia è riuscito a raggiungere la matematica promozione grazie alla rete al 90+5′ del Mantova, che ha vinto contro il Monza: «Ho visto la panchina in fermento e i tifosi festeggiare, ma non avevo capito. In quel momento ero concentrato. Dopo il fischio finale ho visto i compagni correre, lì ho capito e mi sono rilassato».

E sulla prossima stagione in Serie A: «Spero di giocare dall’inizio e non da aprile. Il mio obiettivo è provare a fare una stagione ancora migliore di questa che ho avuto in B».

Infine, in vista dell’ultimo match di campionato contro i rosanero, Yeboah non si accontenta della promozione: «Adesso abbiamo festeggiato, siamo felici ovviamente. Ma vogliamo i 3 punti col Palermo per vincere il campionato».