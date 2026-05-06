Venezia, Yeboah: «Vogliamo i 3 punti col Palermo per vincere il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (110) Yeboah ceccaroni

Dopo aver ottenuto la promozione in Serie A nel match di venerdi scorso contro lo Spezia, l’attaccante del Venezia, Kelvin Yeboah, è stato intervistato ai microfoni di “Cronache di Spogliatoio”, raccontando la sua emozione a fine partita e dichiarando di voler ottenere i tre punti contro il Palermo, per terminare il campionato al primo posto in classifica.

«La partita con lo Spezia è stata folle – ha spiegato Yeboah -. Ho segnato un gol, ho sbagliato un rigore, ci siamo fatti rimontare di due reti con un uomo in più, ma siamo saliti ugualmente in A».


Un gol importante quello dell’attaccante arancioneroverde, che ha permesso ai lagunari di sbloccare il risultato: «Non segnavo da tanto tempo, all’intervallo ero felice. Quando poi abbiamo subito il 2-2 invece ero stizzito».

Nonostante il pareggio, il Venezia è riuscito a raggiungere la matematica promozione grazie alla rete al 90+5′ del Mantova, che ha vinto contro il Monza: «Ho visto la panchina in fermento e i tifosi festeggiare, ma non avevo capito. In quel momento ero concentrato. Dopo il fischio finale ho visto i compagni correre, lì ho capito e mi sono rilassato».

E sulla prossima stagione in Serie A: «Spero di giocare dall’inizio e non da aprile. Il mio obiettivo è provare a fare una stagione ancora migliore di questa che ho avuto in B».

Infine, in vista dell’ultimo match di campionato contro i rosanero, Yeboah non si accontenta della promozione: «Adesso abbiamo festeggiato, siamo felici ovviamente. Ma vogliamo i 3 punti col Palermo per vincere il campionato».

Altre notizie

mario aiello

Avellino, Aiello: «Ballardini? Dobbiamo capire se si creano le condizioni per andare avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
csm_venezia_stadio_penzo_titolo_5c4b54e0a6

Venezia-Palermo, le previsioni meteo per venerdì sera al Penzo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (65)

Venezia-Palermo, quote e pronostici: lagunari favoriti al Penzo nell’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Palermo Avellino 2-0 (5) ceccaroni pohjanpalo

Venezia-Palermo, clima caldo sugli ex: il nome di Pohjanpalo accende i social

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Presidenza FIGC, Malagò dopo l’incontro con la Serie B: «Sono emerse tante idee, il contesto mi è sembrato positivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 160127

Cesena, visita speciale per Klinsmann dopo l’infortunio di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 155726

Svoboda guida il Venezia: «Contro il Palermo vogliamo chiudere al primo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
abete

Presidenza FIGC, Abete dopo l’incontro con i club di Serie B: «È stato un confronto positivo, una chiacchierata importante sui problemi del calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 142634

Mantovani racconta Dybala: «Aveva il fuoco negli occhi fin dal primo allenamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
WhatsApp_Image_2024-09-23_at_14.43.20-1727095465859.jpeg--elezioni_lnd__giancarlo_abete_e_stato_rieletto_presidente_all_unanimita

Elezioni FIGC: concluso l’incontro a Roma tra Abete e i club di B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
penzo (1)

Venezia–Palermo, allarme truffe: biglietti fantasma e tifosi raggirati sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (103) logo ingresso campi

Palermo, seduta mattutina verso il Venezia. Il report

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-06 213441

Playoff Serie C: avanzano Cittadella, Campobasso e Casarano. Eliminati Crotone e Juventus U23. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 214341

Champions League: PSG avanti 0-1 sul Bayern Monaco dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
mario aiello

Avellino, Aiello: «Ballardini? Dobbiamo capire se si creano le condizioni per andare avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (110) Yeboah ceccaroni

Venezia, Yeboah: «Vogliamo i 3 punti col Palermo per vincere il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
csm_venezia_stadio_penzo_titolo_5c4b54e0a6

Venezia-Palermo, le previsioni meteo per venerdì sera al Penzo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026