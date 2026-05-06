Venezia-Palermo, le previsioni meteo per venerdì sera al Penzo
Si avvicina Venezia-Palermo, sfida in programma venerdì sera alle ore 20:30 allo stadio Penzo per l’ultima giornata del campionato di Serie B, e arrivano anche le indicazioni meteo per la serata che accompagnerà la festa promozione arancioneroverde e l’ultimo test rosanero prima dei playoff.
Le previsioni indicano condizioni generalmente stabili su Venezia per tutta la giornata, con cielo parzialmente nuvoloso e assenza di precipitazioni. Il rischio pioggia resta infatti molto basso durante tutta la fascia oraria del match.
Nel dettaglio:
Alle ore 14:00 la temperatura sarà intorno ai 19.8°C con venti moderati da est-sud-est.
Alle ore 17:00 si toccherà il picco di giornata con circa 20.1°C.
In serata, all’orario del fischio d’inizio delle 20:30, il termometro scenderà attorno ai 18°C, con clima piuttosto mite e umidità moderata.
Venti deboli provenienti da sud-est accompagneranno la gara, senza particolari criticità per il regolare svolgimento del match.
Anche nelle ore notturne il tempo dovrebbe mantenersi stabile, con temperature comprese tra i 14 e i 16 gradi e cielo poco nuvoloso.
Condizioni quindi ideali per una grande cornice di pubblico al Penzo, dove il Venezia festeggerà il ritorno in Serie A davanti ai propri tifosi, mentre il Palermo cercherà indicazioni positive in vista delle semifinali playoff.