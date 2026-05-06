Venezia-Palermo, clima caldo sugli ex: il nome di Pohjanpalo accende i social

Venezia-Palermo non sarà soltanto la sfida tra una squadra già promossa in Serie A e una formazione pronta a giocarsi tutto nei playoff. Al Penzo andrà in scena anche la partita dei grandi ex. E sui social, tra i tifosi arancioneroverdi, il dibattito è già accesissimo.

Da Pohjanpalo a Joronen, passando per Johnsen, Ceccaroni, Segre e lo stesso Pippo Inzaghi: sono tanti i protagonisti oggi in rosanero che hanno lasciato un segno importante in laguna. Ma inevitabilmente il nome che domina le discussioni è quello di Joel Pohjanpalo, l’ex idolo del Penzo diventato il simbolo dell’ultima grande cavalcata veneziana prima del trasferimento al Palermo.





Tra i sostenitori arancioneroverdi prevale soprattutto un sentimento di riconoscenza nei confronti dell’attaccante finlandese. Molti tifosi sui social invocano applausi per lui e per Inzaghi, ricordando quanto entrambi abbiano dato al Venezia. «Applausi per Pippo e Joel, ci hanno regalato emozioni», scrive un tifoso. Un altro aggiunge: «Pohjanpalo è andato via per l’ultimo contratto importante della carriera, di Venezia avrà sempre un ottimo ricordo».

C’è anche chi invita a evitare polemiche e contestazioni: «Non fischierei nessuno, anzi», commenta un altro sostenitore, mentre diversi tifosi chiedono una “dignitosa indifferenza” nei confronti degli ex, concentrandosi piuttosto sulla festa promozione del Venezia.

Il nome di Pohjanpalo, però, continua inevitabilmente a dividere. Alcuni tifosi non hanno ancora digerito il trasferimento al Palermo arrivato nel gennaio 2025, vissuto come una ferita difficile da rimarginare dopo il legame speciale creatosi tra il finlandese e la città lagunare. «Joel per me resta indimenticabile, non riuscirei mai a fischiarlo», scrive qualcuno. Altri, invece, puntano il dito soprattutto contro Ceccaroni, considerato da parte della tifoseria uno degli addii più difficili da accettare.

Tra i più applauditi annunciati ci sono invece Pippo Inzaghi e Joronen. L’ex allenatore del Venezia, protagonista della storica promozione dalla Serie C alla Serie B nel 2017, continua infatti a godere di enorme stima tra i tifosi arancioneroverdi. «Applausi solo per Pippo e Joronen», si legge in diversi commenti pubblicati nelle ultime ore.

C’è poi chi sceglie una lettura più romantica e matura della situazione, ricordando come il calcio moderno porti inevitabilmente giocatori e allenatori a cambiare maglia: «Sono professionisti, vanno dove possono migliorare la propria posizione lavorativa come farebbe chiunque», scrive un tifoso veneziano sui social.

Venerdì sera, dunque, il Penzo sarà un mix di emozioni, ricordi e sentimenti contrastanti. In mezzo alla festa per la Serie A ritrovata del Venezia, ci sarà spazio anche per l’abbraccio — o forse soltanto per un lungo sguardo nostalgico — verso chi, fino a poco tempo fa, era considerato uno di casa.