Il Gazzettino: “Trasferta vietata ai residenti di Palermo e Padova. I tifosi del Venezia speravano nella chiusura totale”

Niente apertura straordinaria ai tifosi veneziani: il settore ospiti del Penzo resterà riservato ai sostenitori del Palermo. Come riportato da Il Gazzettino di Venezia, per la sfida di venerdì sera saranno 11.047 gli spettatori arancioneroverdi presenti sugli spalti per celebrare la promozione in Serie A del Venezia, con i biglietti già andati esauriti in poche ore.

Secondo quanto riferisce Il Gazzettino di Venezia, la Curva Nord Ospiti da 1.001 posti — già utilizzata dai tifosi lagunari nelle recenti gare contro Juve Stabia ed Empoli — sarà disponibile dalle ore 10 di oggi esclusivamente per i sostenitori rosanero, ma con forti restrizioni stabilite dalle autorità.





Il Gos della Questura di Venezia, infatti, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti in qualsiasi settore dello stadio ai residenti nelle province di Palermo e Padova. Una decisione, sottolinea Il Gazzettino di Venezia, maturata anche alla luce del gemellaggio esistente tra la tifoseria padovana e quella rosanero.

Potranno acquistare il tagliando soltanto i tifosi non residenti nelle due province coinvolte e in possesso della fidelity card del Palermo FC sottoscritta entro il 1° aprile scorso. Come evidenzia ancora Il Gazzettino di Venezia, la vendita sarà attiva online e nei punti autorizzati Vivaticket esclusivamente per il settore ospiti.

La prevendita terminerà alle ore 19 di domani. Il prezzo del biglietto è fissato a 28,50 euro e comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo stadio Penzo e ritorno, senza possibilità di utilizzo di altri mezzi pubblici.

Nel frattempo il Venezia, attraverso le raccomandazioni riportate da Il Gazzettino di Venezia, invita i tifosi ospiti a non raggiungere Sant’Elena senza titolo d’accesso, considerando che non sarà possibile acquistare biglietti il giorno della gara.

Il Penzo si prepara così a una notte di festa per il ritorno in Serie A degli arancioneroverdi, mentre il Palermo userà il match come ultimo banco di prova prima dell’inizio dei playoff promozione.