Giornale di Sicilia: “Barbera da Serie A: oltre 528 mila spettatori trascinano il Palermo”

Il Palermo riscopre il suo popolo e il Renzo Barbera torna ai numeri delle grandi stagioni della Serie A. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha già superato quota 528 mila spettatori complessivi nella stagione 2025/2026, con una media impressionante di 27.822 presenze a partita. Dati che confermano il ritorno dell’entusiasmo attorno alla squadra di Inzaghi e che sono destinati a crescere ulteriormente con l’avvicinarsi dei playoff.

Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini pubblicata dal Giornale di Sicilia, il trend attuale rappresenta il risultato di un lungo percorso di ricostruzione che ha riportato senso di appartenenza e passione sugli spalti del Barbera. La semifinale playoff, infatti, si preannuncia già come una vera corsa al biglietto, con la concreta prospettiva del tutto esaurito e di uno stadio pronto a spingere i rosanero nella fase decisiva della stagione.





Massimiliano Radicini, nel suo approfondimento per il Giornale di Sicilia, evidenzia come per ritrovare dati simili bisogni tornare indietro di quasi vent’anni, alla stagione 2005/2006. In quell’annata il Palermo, allora guidato prima da Delneri e poi da Papadopulo, chiuse con una media di 27.924 spettatori e oltre 530 mila presenze complessive, conquistando anche la qualificazione in Coppa Uefa.

Nemmeno la stagione 2009/2010, quella del Palermo vicino alla Champions League, riuscì a raggiungere gli attuali livelli di partecipazione. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in quell’occasione la media si fermò a poco più di 25 mila spettatori per gara, numeri comunque importanti ma inferiori rispetto all’entusiasmo che oggi accompagna la squadra di Inzaghi.

Dopo gli anni difficili e il ridimensionamento culminato con la ripartenza dalla Serie D, il Palermo ha gradualmente ricostruito il rapporto con la propria tifoseria. Il Giornale di Sicilia, attraverso i dati riportati da Massimiliano Radicini, mette in evidenza come già nella stagione della rinascita in quarta serie il Barbera avesse fatto registrare una media di 15.874 spettatori, numeri eccezionali per la categoria.

Oggi il Palermo è tornato stabilmente ai vertici del calcio italiano anche sugli spalti. E resta ancora nel mirino il record assoluto della stagione 2004/2005, quando il Barbera fece registrare oltre 631 mila presenze complessive e una media superiore ai 33 mila spettatori a partita.

Nel frattempo, come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, per la trasferta di Venezia è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Palermo e Padova, mentre i tifosi non residenti potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti rispettando le limitazioni previste.