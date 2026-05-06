Giornale di Sicilia: “Inzaghi-Stroppa, sfida tra maestri della Serie B: il Palermo cerca il salto definitivo”

Venezia-Palermo non sarà soltanto l’ultima giornata della regular season. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida del Penzo rappresenta soprattutto un antipasto dei playoff e un confronto tra due degli allenatori più vincenti e riconoscibili del campionato cadetto: Pippo Inzaghi e Giovanni Stroppa.

Secondo l’analisi di Alessandro Arena pubblicata dal Giornale di Sicilia, i playoff saranno il vero banco di prova del Palermo di Inzaghi. I miglioramenti portati dal tecnico rosanero, sia sul piano tattico che nella crescita complessiva della squadra, sono evidenti, ma senza la promozione il percorso rischierebbe di restare incompleto. Per questo motivo il confronto col Venezia assume un significato particolare: una prova generale contro una squadra di altissimo livello tecnico e mentale.





Alessandro Arena, nel suo approfondimento per il Giornale di Sicilia, sottolinea come il Palermo dovrà prendere esempio proprio dalla Cremonese di Stroppa della scorsa stagione. I grigiorossi riuscirono a conquistare la Serie A partendo dal quarto posto e ribaltando pronostici sfavorevoli contro lo Spezia. Adesso toccherà ai rosanero provare una missione simile, probabilmente contro il Monza, squadra che ha dominato i confronti diretti stagionali ma che arriva ai playoff dopo il duro ko di Mantova.

L’esperienza in panchina può fare la differenza e, sotto questo aspetto, il Palermo sa di avere una guida di assoluto valore. Alessandro Arena ricorda sul Giornale di Sicilia come Inzaghi abbia già costruito autentici capolavori in Serie B: dalle promozioni con Benevento e Pisa fino alla crescita continua mostrata anche nella sua esperienza veneziana del 2017/2018.

Anche Stroppa, però, rappresenta una certezza assoluta della categoria. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, il tecnico lagunare ha centrato la quarta promozione in Serie A della propria carriera dopo quelle ottenute con Crotone, Monza e Cremonese. Il Venezia, dopo un inizio complicato culminato nel ko contro la Carrarese alla nona giornata, ha cambiato passo fino alla conquista del salto diretto nel massimo campionato.

Quella del Penzo sarà inoltre la decima sfida in carriera tra Inzaghi e Stroppa. Il bilancio racconta un confronto equilibrato: tre successi per Superpippo, due pareggi e quattro vittorie per l’attuale tecnico arancioneroverde. Alessandro Arena, nel pezzo pubblicato dal Giornale di Sicilia, ricorda anche il primo incrocio tra i due allenatori, datato stagione 2016/2017 in Lega Pro, quando guidavano rispettivamente Venezia e Foggia dominando i rispettivi gironi.

Per il Palermo, però, la storia e i numeri contano fino a un certo punto. Adesso serve l’ultimo salto per trasformare la crescita mostrata durante l’anno in un ritorno in Serie A che la piazza aspetta da troppo tempo.