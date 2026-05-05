Serie B, presentato il KOMBAT™ Ball Playoff 2025/2026: design speciale per la fase finale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
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La Serie B si veste a festa per la fase decisiva della stagione. Kappa e Lega Serie B hanno presentato ufficialmente il nuovo KOMBAT™ Ball 2025/2026 – Playoff Edition, il quarto pallone stagionale che accompagnerà le gare degli spareggi promozione.

Un pallone dedicato ai playoff


Dopo la versione standard, la Winter Edition ad alta visibilità e il pallone rosso contro la violenza sulle donne, arriva una nuova edizione speciale pensata esclusivamente per i playoff.

Un segnale chiaro: valorizzare il momento più importante della stagione con un’identità visiva riconoscibile.

Caratteristiche tecniche

Il KOMBAT™ Ball Playoff mantiene standard di altissimo livello:

Struttura termosaldata
Certificazione FIFA QUALITY PRO
14 pannelli per una migliore stabilità aerodinamica
Micro-texturizzazione per un controllo più preciso
Design elegante e riconoscibile

Dal punto di vista estetico, il pallone si distingue per:

Inserti in oro, nero e grigio
Presenza degli iconici “Omini” Kappa in versione dorata
Loghi ufficiali di Serie BKT, Lega B e Finals Playoff 2025/2026

Un look pensato per esaltare il prestigio delle sfide decisive.

Partnership sempre più solida

Quella tra Kappa e Lega Serie B è una collaborazione consolidata, arrivata alla nona stagione consecutiva. Un percorso che proseguirà anche nel 2026/2027, quando verrà celebrato il decimo anniversario.

Il pallone delle sfide decisive

Con l’introduzione del KOMBAT™ Ball Playoff Edition, la Serie B conferma l’attenzione ai dettagli anche fuori dal campo, accompagnando le gare più importanti con un simbolo dedicato.

Ora la parola passa al campo: sarà questo il pallone delle sfide che valgono la Serie A.

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