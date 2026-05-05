Palermo C5, finale regionale playoff: rosanero sconfitti 5-4 dall’Agrigento Futsal

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
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Il Palermo Calcio a5, dopo una cavalcata straordinaria, esce a testa altissima dai playoff: nella finale regionale vince l’Agrigento Futsal che, nella suggestiva cornice del Pala Don Bosco, si impone 5-4 sui rosanero e stacca il pass per la finalissima regionale (nella quale affronterà la Trombatore Rosolini).

Primo Tempo:


Il Palermo C5 parte subito forte e, dopo pochi minuti, passa in vantaggio grazie alla rete di Romano sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Torcivia.
La squadra di casa, sulle ali dell’entusiasmo, trova il raddoppio sempre con Romano (doppietta per lui) abile ad approfittare dell’errore in uscita del portiere avversario.
La reazione dell’Agrigento Futsal non tarda ad arrivare: gli ospiti, infatti, prima accorciano le distanze con Mirko Franco quindi segnano il momentaneo 2-2 con Andrea Franco.
La compagine rosanero si ricompone e, a trenta secondi dalla fine della prima frazione, sigla il 3-2 con Miranda facendo esplodere di gioia il pubblico del Pala Don Bosco.

Secondo Tempo:

Ritmi altissimi nella ripresa con entrambe le squadre determinate a portare a casa la vittoria.
A trovare per prima la via della rete sarà l’Agrigento Futsal: il 3-3 porta la firma di Andrea Franco (doppietta per lui).
Gli ospiti continuano a proiettarsi in avanti, forcing offensivo che porta al sorpasso della compagine agrigentina, momentaneo 3-4 siglato da Castiglione con un preciso e potente diagonale.
L’Agrigento Futsal spinge forte e, a tre minuti dalla fine, trova anche il 3-5 con Ayoub Beddoura Mellouk.
Il Palermo Calcio a5 prova l’impresa e, a sessanta secondi dal triplice fischio, segna il 4-5 con Saviano.
I padroni di casa tentano l’assedio finale ma gli ospiti chiudono bene gli spazi contenendo le sortite offensive degli avversari.
L’Agrigento Futsal stacca il pass per la finalissima regionale ma il Palermo C5 esce tra gli applausi del Pala Don Bosco che, sino all’ultima azione, non ha mai fatto mancare il proprio supporto nei confronti della squadra rosanero.

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