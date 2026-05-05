Il Gazzettino: “Venezia-Palermo, tutto esaurito al Penzo: biglietti rivenduti online a prezzi folli”

È già “Serie A mania” a Venezia e il Penzo non basta più. Come racconta Il Gazzettino di Venezia, in poco più di tre ore è stato registrato il tutto esaurito per la sfida contro il Palermo, in programma venerdì 8 maggio alle 20.30.

Secondo Il Gazzettino di Venezia, dei 12.048 posti complessivi dello stadio, tolti i 4.998 abbonati e i 1.001 del settore ospiti ancora in attesa di decisione da parte di Gos e Casms, erano disponibili poco più di 6.000 biglietti. Un numero già ridotto ulteriormente da quote riservate a sponsor, istituzioni e famiglie dei tesserati.





Il risultato è stato immediato: sold out a quota 11.047 spettatori, con la Curva Nord ospiti – come evidenzia Il Gazzettino di Venezia – ancora in bilico, ma con ogni probabilità destinata ai tifosi rosanero, seppur con limitazioni.

La corsa al biglietto ha però lasciato strascichi. Sempre secondo Il Gazzettino di Venezia, non sono mancati disservizi nella prevendita, sia online che nei punti fisici, con lunghe file e tanti tifosi rimasti esclusi dopo pochi minuti.

Il tutto ha alimentato malumori e anche fenomeni di bagarinaggio online, con biglietti rivenduti a prezzi fino al triplo rispetto a quelli originali.

La vendita libera, inoltre, non partirà nemmeno: per la prima volta in stagione, sottolinea Il Gazzettino di Venezia, i botteghini resteranno chiusi il giorno della gara.

Resta infine l’attesa per il settore ospiti e le decisioni delle autorità competenti, mentre sul campo arrivano anche le sanzioni del giudice sportivo: squalificati Adorante per il Venezia e Gyasi per il Palermo.

Una cosa è certa: il Penzo si prepara a una notte di festa, con un’atmosfera da Serie A già pienamente respirabile.