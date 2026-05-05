Giornale di Sicilia: “Pohja sì o Pohja no? Ultimo rebus per il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (115)

Il grande ex al centro di tutto. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sfida tra Venezia e Palermo ruota inevitabilmente attorno a Joel Pohjanpalo, pronto a tornare al Penzo per la prima volta da avversario.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, rispetto alla gara d’andata al Barbera, chiusa sullo 0-0, questa volta il ritorno in laguna assume un significato più profondo, carico di emozioni e ricordi per il centravanti finlandese, diventato proprio a Venezia un punto di riferimento assoluto.


Come evidenzia il Giornale di Sicilia, Pohjanpalo ha costruito in arancioneroverde numeri e leadership, completando un percorso che oggi trova piena espressione a Palermo. I 24 gol stagionali lo consacrano come dominatore della classifica marcatori e lo proiettano verso il «Premio Pablito», che conquisterebbe per la seconda volta.

Ma il peso del finlandese va oltre i numeri. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo è il fulcro del sistema offensivo rosanero: un attaccante capace non solo di finalizzare, ma anche di dare soluzioni e riferimenti costanti alla squadra.

Proprio per questo motivo, la sua gestione in vista della gara contro il Venezia rappresenta uno dei principali rebus per Inzaghi. La partita, infatti, ha un valore relativo in classifica: il Venezia è già promosso, mentre il Palermo è praticamente certo del quarto posto.

Secondo il Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero è chiamato a trovare il giusto equilibrio tra l’aspetto emotivo – concedere al giocatore una vetrina speciale nel suo ritorno al Penzo – e quello strategico, legato alla necessità di preservarlo in vista dei playoff.

Le ipotesi sono diverse: dall’impiego dal primo minuto a una staffetta, fino a una gestione più prudente con minutaggio ridotto o addirittura panchina, lasciando spazio ad alternative come Corona.

Come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nodo resta uno: proteggere il riferimento offensivo principale senza rinunciare completamente al suo contributo.

Perché il vero obiettivo è chiaro: arrivare ai playoff con Pohjanpalo al massimo della condizione, pronto a incidere ancora, dopo aver già lasciato il segno con 24 gol.

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