Repubblica: “Road to serie A. I play-off dei rosanero tra incroci e pericoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (121)

Il Palermo arriva ai playoff con consapevolezza e numeri importanti. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il 3-2 contro il Catanzaro ha portato i rosanero a quota 72 punti, certificando uno stato di forma positivo in vista dell’ultimo impegno contro il Venezia e, soprattutto, della fase decisiva della stagione.

Secondo Alessandro Geraci di la Repubblica Palermo, la spinta dei 28.000 tifosi presenti al Barbera nell’ultima gara interna – la quattordicesima vittoria casalinga – rappresenta un fattore determinante in vista degli spareggi promozione.


Il regolamento dei playoff, come evidenzia la Repubblica Palermo, prevede un turno preliminare in gara secca (12 maggio) in casa della meglio classificata: in caso di parità dopo i tempi regolamentari si disputano i supplementari, ma senza rigori, con passaggio del turno assegnato alla squadra meglio piazzata.

Il Palermo, grazie al quarto posto, salterà questo primo turno accedendo direttamente alle semifinali (andata 16-17 maggio, ritorno 19-20 maggio). Anche in semifinale e finale (24 e 29 maggio), in caso di parità complessiva, sarà premiata la squadra meglio classificata in stagione.

Come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, questo rappresenta un vantaggio significativo per la squadra di Inzaghi, che potrà contare anche sul fattore campo nel match di ritorno.

Sul fronte avversari, lo scenario resta aperto: il Palermo affronterà in semifinale la vincente tra il Catanzaro (quinto) e l’ottava classificata, con Avellino, Cesena e Mantova ancora in corsa per l’ultimo posto utile.

Attenzione anche al possibile incrocio con il Monza in finale. Come evidenzia la Repubblica Palermo, i brianzoli restano i principali favoriti nonostante il recente passo falso contro il Mantova, che ha riaperto i giochi per la promozione diretta.

Nel frattempo, Inzaghi lavora già sulle rotazioni per arrivare al meglio agli spareggi, puntando su solidità difensiva e gestione delle energie.

La sensazione, come ribadisce Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, è che il Palermo arrivi ai playoff con maturità, fiducia e il supporto di un pubblico pronto a spingere la squadra verso la Serie A.

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