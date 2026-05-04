Giornale di Sicilia: “L’ultimo trionfo sfata il tabù big. Il Venezia ora è avvisato”

La vittoria contro il Catanzaro vale molto più di tre punti. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il successo ottenuto dai rosanero rappresenta la fine di un tabù che aveva accompagnato la squadra per tutta la stagione: quello contro le big del campionato.

Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, il Palermo si era dimostrato solido e dominante contro le squadre della parte destra della classifica, ma aveva spesso faticato negli scontri diretti con le formazioni di vertice, proprio quelle che poi ritroverà nei playoff.





Un limite evidente contro squadre come Monza, Frosinone e Venezia, ma anche contro le altre concorrenti della zona alta. La vittoria contro il Catanzaro, quinta forza del campionato, cambia però lo scenario e restituisce fiducia in vista degli spareggi.

Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, quella contro i calabresi è infatti la vittoria più “alta” ottenuta dai rosanero in stagione, considerando la posizione in classifica dell’avversario al momento della sfida.

Fino a quel momento, il Palermo era riuscito a imporsi solo contro Empoli e Cesena quando queste occupavano posizioni da playoff, ma mai contro squadre così in alto in graduatoria.

Resta comunque il ricordo delle difficoltà contro le dirette concorrenti, tra cui spiccano i due pesanti ko per 3-0 contro il Monza e i pareggi contro Venezia e Frosinone. Segnali che avevano alimentato qualche preoccupazione.

La vittoria contro il Catanzaro, però, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, contribuisce a ridimensionare questi timori e rappresenta un segnale importante in vista dei playoff, dove il livello degli avversari sarà inevitabilmente alto.

Ora resta l’ultimo impegno contro il Venezia per chiudere la stagione regolare, ma il Palermo può guardare agli spareggi con maggiore consapevolezza: il tabù è caduto, e la Serie A torna a essere un obiettivo concreto.