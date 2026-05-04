Corriere dello Sport: “Palermo, è Johnsen l’uomo in più per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (126)

Dennis Johnsen è pronto a prendersi il Palermo nel momento più importante della stagione. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il norvegese si conferma un vero e proprio “uomo playoff”, con una storia che parla chiaro: ogni volta che ha disputato gli spareggi di Serie B, ha lasciato il segno.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, quella con il Palermo sarà la quinta partecipazione ai playoff per Johnsen, che ne ha già vinti due, con Venezia nel 2021 e con la Cremonese nella scorsa stagione. Un curriculum che pesa e che può fare la differenza nella corsa alla Serie A.


La prestazione contro il Catanzaro ha rappresentato una svolta: primo gol in rosanero e segnali importanti per Inzaghi e per i tifosi. Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il norvegese vuole diventare l’arma in più di una squadra che punta ad arrivare agli spareggi con tutti gli uomini al massimo della condizione.

«Nei playoff contano soprattutto lo spirito e la mentalità – dice Johnsen – ecco perché vincere col Catanzaro è stato per noi uno step importante. Il mio primo gol col Palermo? Una sensazione bellissima, anzi è arrivato tardi rispetto a quanto speravo. Farlo al Barbera è stato meraviglioso, questa città merita tanto e noi ci batteremo per lei».

Il Corriere dello Sport firmato da Paolo Vannini sottolinea anche le qualità tecniche del giocatore, capace di giocate imprevedibili e decisive, come dimostrato proprio nell’ultima gara: non solo il gol, ma anche l’azione che ha portato al 2-2, nata da una sua iniziativa e concretizzata da uno sfortunato rimpallo su Nuamah.

Ora Johnsen si candida per un ruolo da protagonista al fianco di Pohjanpalo, contendendo una maglia a Le Douaron o adattandosi anche sull’esterno sinistro per offrire più soluzioni tattiche a Inzaghi.

Ultima tappa prima dei playoff sarà Venezia, una sfida speciale per il norvegese, ex di turno insieme a Pohjanpalo e Joronen. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sarà un banco di prova importante per confermare il suo feeling con le partite decisive.

Altre notizie

palermo catanzaro 3-2 (141)

Giornale di Sicilia: “L’ultimo trionfo sfata il tabù big. Il Venezia ora è avvisato”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (120)

Giornale di Sicilia: “Attacco-show, il tris mancava da febbraio col Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (22)

Giornale di Sicilia: “Palermo col fattore Barbera. L’arma in più per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-04 061354

Martorelli: «Palermo ha qualcosa in più ai playoff. Inter Scudetto meritato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
a0a0f58c-784e-4754-aad2-3dc5288e0a9f

Under 17, Palermo eliminato ai playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (136)

Palermo, Rui Modesto emozionato sui social: «Un momento che non dimenticherò»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (108)

Palermo, il messaggio della Curva Nord: «Noi ci crediamo. Uniti verso i play-off»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
681868667_18529355185072613_1406158379284124698_n

Venezia in A, i tifosi: “Adesso battiamo anche il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 091748

Venezia in festa. Antonelli: «Vogliamo battere anche il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (12)

Serie B, record di spettatori: oltre 129mila presenze nel turno del Primo Maggio

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
binda

Gazzetta dello Sport: “Serie B, caos promozione. Venezia in A, Frosinone a un passo. Monza ko shock”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (61)

Repubblica: “Finalmente Johnsen. Arma in più per la serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo catanzaro 3-2 (141)

Giornale di Sicilia: “L’ultimo trionfo sfata il tabù big. Il Venezia ora è avvisato”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (120)

Giornale di Sicilia: “Attacco-show, il tris mancava da febbraio col Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (22)

Giornale di Sicilia: “Palermo col fattore Barbera. L’arma in più per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-04 061354

Martorelli: «Palermo ha qualcosa in più ai playoff. Inter Scudetto meritato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Corriere dello Sport: “Frosinone, notte da Serie A: allo Stirpe basta un punto. Ma il Mantova sogna il colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026