Corriere dello Sport: “Palermo, è Johnsen l’uomo in più per la A”

Dennis Johnsen è pronto a prendersi il Palermo nel momento più importante della stagione. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il norvegese si conferma un vero e proprio “uomo playoff”, con una storia che parla chiaro: ogni volta che ha disputato gli spareggi di Serie B, ha lasciato il segno.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, quella con il Palermo sarà la quinta partecipazione ai playoff per Johnsen, che ne ha già vinti due, con Venezia nel 2021 e con la Cremonese nella scorsa stagione. Un curriculum che pesa e che può fare la differenza nella corsa alla Serie A.





La prestazione contro il Catanzaro ha rappresentato una svolta: primo gol in rosanero e segnali importanti per Inzaghi e per i tifosi. Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il norvegese vuole diventare l’arma in più di una squadra che punta ad arrivare agli spareggi con tutti gli uomini al massimo della condizione.

«Nei playoff contano soprattutto lo spirito e la mentalità – dice Johnsen – ecco perché vincere col Catanzaro è stato per noi uno step importante. Il mio primo gol col Palermo? Una sensazione bellissima, anzi è arrivato tardi rispetto a quanto speravo. Farlo al Barbera è stato meraviglioso, questa città merita tanto e noi ci batteremo per lei».

Il Corriere dello Sport firmato da Paolo Vannini sottolinea anche le qualità tecniche del giocatore, capace di giocate imprevedibili e decisive, come dimostrato proprio nell’ultima gara: non solo il gol, ma anche l’azione che ha portato al 2-2, nata da una sua iniziativa e concretizzata da uno sfortunato rimpallo su Nuamah.

Ora Johnsen si candida per un ruolo da protagonista al fianco di Pohjanpalo, contendendo una maglia a Le Douaron o adattandosi anche sull’esterno sinistro per offrire più soluzioni tattiche a Inzaghi.

Ultima tappa prima dei playoff sarà Venezia, una sfida speciale per il norvegese, ex di turno insieme a Pohjanpalo e Joronen. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sarà un banco di prova importante per confermare il suo feeling con le partite decisive.