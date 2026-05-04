Corriere dello Sport: “Frosinone, notte da Serie A: allo Stirpe basta un punto. Ma il Mantova sogna il colpo”

Il conto alla rovescia è iniziato. Novanta minuti separano il Frosinone dalla Serie A, senza passare dalla lotteria dei playoff. Come racconta Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, venerdì sera allo “Stirpe” andrà in scena una gara che può entrare nella storia del club ciociaro: contro il Mantova basta un punto per festeggiare il ritorno nella massima serie.

La classifica sorride ai giallazzurri e l’ambiente è già in fermento. L’intera città ha percepito l’importanza del momento e lo stadio si prepara a un’atmosfera da grande evento.





Caccia al biglietto: Stirpe verso il tutto esaurito

Dalle ore 11 è partita la corsa ai biglietti. Lo “Stirpe” si appresta a riempirsi in ogni ordine di posto, con tifosi pronti a spingere la squadra in quella che viene definita, senza mezzi termini, la partita della vita.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, l’appello è chiaro: serve uno stadio caldo, compatto, capace di sostenere la squadra in ogni momento. Non spazio a fischi o tensioni, ma una spinta continua, da vero dodicesimo uomo in campo.

Attenzione al Mantova: forma e ambizioni

Guai però a pensare che sarà una formalità. Il Mantova arriva allo “Stirpe” in grande condizione, reduce dal successo pesante contro il Monza. La squadra di Modesto, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, ha compiuto un percorso straordinario: dalla crisi alla salvezza anticipata, fino alla possibilità concreta di giocarsi i playoff.

I lombardi occupano attualmente l’ottavo posto, ultimo utile per accedere agli spareggi, a pari punti con Cesena e Avellino. Una posizione ancora tutta da difendere, con la classifica avulsa che rende il margine sottilissimo.

Obiettivo doppio: A per il Frosinone, playoff per il Mantova

Il Frosinone gioca per la promozione diretta, il Mantova per continuare a sognare. Due obiettivi diversi, ma la stessa determinazione.

Come sottolinea Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, i virgiliani daranno tutto per conquistare l’intera posta in palio e poi guardare agli altri campi, in particolare alla sfida del “Partenio-Lombardi”, dove il Modena affronterà l’Avellino.

Una notte che vale una stagione

Sarà una notte carica di tensione, emozioni e significati. Il Frosinone ha il destino nelle proprie mani, ma dovrà dimostrare di saper reggere la pressione.

Perché, come ricorda il Corriere dello Sport, partite così non si giocano soltanto: si vivono, si soffrono e, se tutto va come sperato, si consegnano alla storia.