Il Monza getta la promozione diretta. La presidentessa Crampsie: «Lotteremo fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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Un attimo, una manciata di secondi, e un’intera stagione cambia volto. Come racconta Alessandro Stella su Il Giorno, il destino del Monza si è capovolto al 94’: il tiro di Bakoune respinto da Bardi e, sull’azione successiva, il gol del Mantova per il definitivo 3-2.

Se quel pallone fosse entrato, oggi si parlerebbe di rimonta clamorosa da 0-2 e Serie A a un passo. Invece, come sottolinea Alessandro Stella su Il Giorno, i brianzoli si ritrovano a fare i conti con una sconfitta pesantissima che rimanda tutto all’ultima giornata e, con ogni probabilità, ai playoff.


Il parallelo con il passato è inevitabile. Come evidenzia Il Giorno, il Monza rivive l’incubo del 2022, quando perse a Perugia il secondo posto all’ultima curva, salvo poi conquistare la promozione attraverso gli spareggi. Un precedente a cui, oggi, l’ambiente si aggrappa per non perdere fiducia.

La strada è tracciata: venerdì servirà battere un Empoli in piena lotta salvezza e sperare in un favore del Mantova contro il Frosinone, a cui basta un punto per salire. «È una sconfitta che fa male ma non è ancora finita – ha dichiarato la presidentessa Lauren Crampsie –. Continueremo a lottare fino alla fine».

Ma, come ribadisce Alessandro Stella su Il Giorno, non si può ridurre tutto all’occasione mancata di Bakoune. Le responsabilità sono diffuse: dagli attaccanti Petagna e Cutrone, imprecisi sotto porta nel momento decisivo, a una difesa che, pur essendo la meno battuta del torneo, è crollata sotto i colpi di Mancuso e Kouda.

A pesare è stata anche la componente mentale. Nervosismo, poca lucidità e difficoltà soprattutto in trasferta contro squadre di bassa classifica: numeri alla mano, appena 7 punti conquistati lontano da casa contro le ultime sette della graduatoria.

Un limite strutturale, come sottolinea ancora Il Giorno, che ha impedito alla qualità della rosa di emergere nei momenti chiave. «Primo tempo non all’altezza – ha ammesso Paolo Bianco –. Ora dobbiamo pensare all’Empoli e poi vedremo. Se andremo ai playoff, ci andremo nella maniera possibile».

Parole che fotografano il momento: tra delusione e speranza, tra il sogno Serie A diretta e la necessità di resettare. Perché, come conclude Il Giorno, la stagione del Monza non può finire su un eurogol come quello di Benaissa.

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