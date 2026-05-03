Tuttosport: “Il Monza si è buttato via”

Un crollo che pesa come un macigno, ma che non è ancora definitivo. Come sottolinea Tuttosport, quello del Monza a Mantova somiglia a un vero e proprio harakiri sportivo, con una sola differenza: non è ancora irreversibile.

La squadra di Bianco ha fallito l’appuntamento più importante della stagione, e lo ha fatto in modo fragoroso. Eppure, resta una piccola speranza di Serie A nell’ultima giornata. In ogni caso, i brianzoli entreranno ai playoff da testa di serie numero uno.





La partita di Mantova è stata lo specchio della stagione. Come evidenzia Tuttosport, il Monza è partito ancora una volta troppo lentamente, andando sotto nel punteggio. Poi, come spesso accaduto, ha reagito, rimontando fino al 2-2 e arrivando a un passo dalla vittoria.

Non a caso, i brianzoli sono la squadra che ha ottenuto più punti da situazioni di svantaggio in tutto il campionato. E anche stavolta la rimonta sembrava completata.

Il momento chiave arriva nel recupero: sul 2-2 Bakoune ha la palla del sorpasso, ma trova la grande risposta di Bardi. Sul ribaltamento di fronte, come racconta Tuttosport, Benaissa inventa un pallonetto perfetto che vale il 3-2 per il Mantova e cambia completamente lo scenario.

Una sconfitta che complica tutto. Ora il Monza è costretto a rincorrere: servirà vincere nell’ultima giornata contro l’Empoli e sperare in un passo falso del Frosinone, che può permettersi anche un pareggio contro il Mantova.

Un finale amarissimo per una squadra che sembrava avere la promozione in mano. Ma, come sottolinea Tuttosport, resta ancora una possibilità: trasformare un disastro in un’impresa o, quantomeno, dimostrare di meritare il ruolo di favorita nei playoff.