Gazzetta dello Sport: “Serie B, caos promozione. Venezia in A, Frosinone a un passo. Monza ko shock”

Un finale degno di un campionato straordinario. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la Serie B regala un epilogo tutt’altro che banale: il Venezia sfrutta il match point e conquista la promozione, mentre alle sue spalle cambia completamente lo scenario.

Alla penultima giornata bastava un punto ai lagunari e, complice la sconfitta del Monza, è arrivata la matematica certezza della Serie A. Un risultato che, come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, sorprende solo in parte considerando la grande stagione del Mantova, capace di battere proprio i brianzoli.





Il colpo di scena riguarda proprio il Monza. La squadra di Bianco aveva il destino nelle proprie mani: vincendo e sperando in un passo falso del Frosinone, avrebbe potuto festeggiare la promozione. Invece è arrivato un crollo inatteso, mentre il Frosinone ha fatto il suo dovere vincendo a Castellammare.

Ora, evidenzia ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, tutti i favori del pronostico sono per i ciociari: basta un pareggio nell’ultima giornata, in casa contro il Mantova, per centrare la quarta promozione in Serie A della loro storia.

La giornata dei colpi di scena

Le sfide della penultima giornata hanno regalato emozioni continue. Il Monza era sotto 2-0 già all’intervallo, mentre il Frosinone, come spesso accaduto, attaccava concedendo qualcosa.

A metà ripresa è arrivato il vantaggio decisivo firmato Bracaglia, ancora una volta da calcio piazzato, che ha indirizzato la gara verso la terza vittoria consecutiva dei ciociari.

Nel frattempo a Mantova il Monza aveva provato a riaprirla con Lucchesi e Mota, tornando sul 2-2. In quel momento la classifica vedeva il Frosinone avanti di due punti, obbligando la squadra di Alvini a vincere all’ultima giornata per evitare il sorpasso.

Ma nel recupero è successo di tutto: prima la grande parata di Bardi su Bakoune, poi il contropiede decisivo chiuso da Benaissa con un elegante pallonetto per il 3-2. Una rete che, come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, ha scatenato la festa del Mantova e le lacrime del Monza.

Playoff: gerarchie quasi definite

Il ko cambia completamente anche il quadro playoff. Il Monza, ormai, è destinato al terzo posto, ma dovrà ritrovare energie mentali dopo una batosta pesante.

Diversa invece la situazione delle altre:

Palermo certo del quarto posto, trascinato da Pohjanpalo e da un entusiasmo crescente

Catanzaro quinto

Modena sesto

Juve Stabia settima

Resta da assegnare solo l’ottavo posto, con Avellino, Cesena e Mantova ancora in corsa.

Un finale tutto da vivere, come sottolinea più volte Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport: la Serie B si conferma ancora una volta il campionato più imprevedibile, capace di ribaltare tutto fino all’ultimo minuto.