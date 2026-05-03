Repubblica: “Playoff difficili. Il miglior Palermo per l’impresa”

Il Palermo si prepara ai playoff con più incognite che certezze, in un finale di stagione che – come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo – ha ribaltato ogni logica. La sconfitta del Monza a Mantova ha cambiato completamente gli scenari, rendendo imprevedibile il cammino verso la Serie A.

Secondo l’analisi di Massimo Norrito su Repubblica Palermo, lo scenario più probabile vede i rosanero affrontare il Catanzaro in semifinale e, in caso di passaggio del turno, il Monza in finale. Un percorso tutt’altro che semplice.





Come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, i calabresi si sono confermati una squadra ostica, organizzata e con individualità di livello, mentre i brianzoli hanno già dimostrato la loro forza con i due netti 3-0 inflitti al Palermo in stagione.

Eppure, il destino non è scritto. Il Palermo ha dimostrato di poter essere imprevedibile e, soprattutto, la sconfitta del ritorno contro il Monza è stata diversa da quanto racconta il punteggio. Inoltre, non vanno sottovalutati due fattori: la possibile spinta dei tifosi rosanero anche in trasferta e il contraccolpo psicologico del Monza, passato in pochi giorni dal sogno promozione diretta alla necessità di giocarsi tutto nei playoff.

Nonostante ciò, il messaggio è chiaro: vietato fare calcoli. Il Palermo dovrà pensare a un passo alla volta, a partire da un’eventuale semifinale contro il Catanzaro che si preannuncia tutt’altro che agevole.

La chiave, sottolinea ancora Massimo Norrito su Repubblica Palermo, sarà avere il miglior Palermo possibile, sia come collettivo che come individualità. Le partite decisive mettono in luce i giocatori da Serie A e quelli che devono ancora crescere. E proprio contro il Catanzaro, molte seconde linee non hanno dato le risposte attese.

Toccherà a Inzaghi trovare le soluzioni giuste. La posta in palio è altissima e non c’è margine per errori: il percorso è complicato, ma tutt’altro che impossibile.