Repubblica: “A Palermo attraccherà la nave più grande del mondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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Il porto di Palermo cresce ancora e si prepara a diventare uno degli hub principali del Mediterraneo. Come racconta la Repubblica Palermo, sarà inaugurato il secondo terminal crociere al molo Sammuzzo, un’infrastruttura che segna un ulteriore passo avanti nello sviluppo dello scalo.

Il nuovo terminal si affianca a quello del molo Vittorio Veneto, inaugurato nel 2022 con un investimento da 40 milioni di euro da parte dell’Autorità portuale. Questa volta, come evidenzia la Repubblica Palermo, l’intervento è stato realizzato da West Sicily Gate, la società nata nel 2021 dalla partnership tra Costa Crociere e Msc Cruises, che gestisce il traffico crocieristico nei principali porti della Sicilia occidentale.


Un investimento strategico che conferma il trend di crescita del porto palermitano, sempre più centrale nelle rotte delle grandi compagnie. Il terminal Sammuzzo consentirà infatti di aumentare ulteriormente il traffico crocieristico, mentre entro l’estate è prevista anche l’apertura della nuova infrastruttura di ingresso su via Crispi.

I numeri raccontano una crescita costante. Secondo quanto riportato da la Repubblica Palermo, Palermo è oggi il quarto porto italiano per traffico crocieristico, con circa un milione di passeggeri nel 2025, alle spalle di Civitavecchia, Napoli e Genova. A livello regionale, la Sicilia si conferma quarta con 2,14 milioni di crocieristi, pari al 14,2% del totale nazionale.

Le previsioni sono ancora più ambiziose: per il 2026 si stimano 15,1 milioni di passeggeri complessivi, mentre per Palermo si parla già di oltre 1 milione e 150 mila crocieristi nel 2027, con 326 approdi previsti.

Il porto continua ad attrarre nuovi operatori. Accanto a Msc e Costa, leader del settore, si affacciano nuove compagnie internazionali. A Palermo sono attese nuove navi e marchi come Viking e Aurora Expedition, mentre proseguono i contatti con Royal Caribbean, che potrebbe portare anche nel capoluogo siciliano la “Legend of the Seas”, la nave più grande del mondo.

L’impatto economico è significativo: il traffico crocieristico genera oltre 100 milioni di euro di ricadute dirette, a cui si aggiungono i flussi dei traghetti, con oltre 1,6 milioni di passeggeri annui, e il turismo nautico.

«Le prospettive sono estremamente positive», ha dichiarato la presidente dell’Autorità portuale Tardino, sottolineando come Palermo sia destinata a diventare un punto di riferimento per le grandi compagnie grazie a infrastrutture moderne e sostenibili.

Come sottolinea ancora la Repubblica Palermo, il boom coinvolge anche altri scali siciliani. Messina, ad esempio, sarà interessata da un nuovo terminal gestito da Msc, con un investimento da 9 milioni di euro.

Il sistema portuale dell’isola si muove quindi in una direzione chiara: crescita, internazionalizzazione e centralità nel Mediterraneo. Palermo, oggi, è sempre più protagonista.

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