Repubblica: “Dua Lipa sceglie Palermo: nozze alla GAM, città blindata per il sì”

PALERMO – Sarà uno degli eventi più esclusivi dell’anno e avrà come cornice il cuore della città. Dua Lipa ha scelto Palermo per celebrare il matrimonio con l’attore britannico Callum Turner. Come raccontano Irene Carmina e Paola Pottino su la Repubblica Palermo, le nozze dovrebbero svolgersi a settembre nella suggestiva cornice della Galleria d’Arte Moderna di piazza Sant’Anna.

Giornale di Sicilia: “Dua Lipa sceglie Palermo: nozze da sogno con Callum Turner”





Secondo quanto riportato da Irene Carmina e Paola Pottino su la Repubblica Palermo, il cortile della GAM sarebbe stato individuato come location principale del ricevimento. Il matrimonio è blindatissimo e dal Comune non arrivano conferme ufficiali, ma la macchina organizzativa è già in moto e la coppia non avrebbe badato a spese per assicurarsi uno degli spazi più affascinanti della città.

L’evento si svilupperà tra il 5 e il 7 settembre, con Villa Igiea scelta come quartier generale. Come evidenziano Irene Carmina e Paola Pottino su la Repubblica Palermo, nell’hotel di lusso fondato da Ignazio Florio sarebbe già stato riservato un intero piano di suite per ospiti selezionati, tra cui nomi di primo piano del jet set internazionale.

Tra gli invitati, secondo le indiscrezioni riportate da Irene Carmina e Paola Pottino su la Repubblica Palermo, figurerebbero personalità come Donatella Versace, Olivia Dean, Mark Ronson e Charli XCX. Un parterre che conferma la portata globale dell’evento, destinato a trasformare Palermo in un palcoscenico internazionale.

L’organizzazione dovrebbe essere affidata alla wedding planner Alessandra Grillo, già protagonista di eventi di alto profilo. Il programma includerebbe escursioni in yacht e cene esclusive nei ristoranti del centro storico, a testimonianza di un’esperienza costruita su misura per gli ospiti.

La scelta di Palermo non è casuale. Come ricordano Irene Carmina e Paola Pottino su la Repubblica Palermo, la popstar aveva già espresso il suo legame con la città dopo una vacanza dello scorso anno, condividendo sui social la frase «Palermo in my heart». Durante quel soggiorno, la cantante aveva vissuto la città da turista, tra passeggiate nei vicoli, visite culturali e soste nei locali del centro.

Non sono mancati momenti iconici, tra cui la cena all’Osteria dei Vespri e le escursioni in barca, oltre alle visite nelle chiese storiche. Un rapporto che negli anni si è rafforzato, anche grazie alla collaborazione con Puma, sponsor del Palermo, che ha visto Dua Lipa indossare la maglia rosanero.

Palermo ha così superato la concorrenza di mete come il lago di Como e Capri, conquistando il cuore della popstar. Intanto, l’amministrazione comunale accoglie con soddisfazione la scelta, sottolineando il valore internazionale dell’evento e l’attrattività crescente della città.