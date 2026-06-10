Repubblica: “Palermo, rivoluzione offensiva per Inzaghi. Tramoni torna d’attualità, Moreo e Sanabria tra le opzioni”

Il nuovo Palermo di Filippo Inzaghi prende forma e il mercato si adegua alle esigenze tattiche del tecnico rosanero. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il passaggio dalla difesa a tre a un sistema basato sulla linea a quattro impone una profonda revisione delle caratteristiche richieste ai giocatori offensivi, chiamati a garantire maggiore qualità, velocità e imprevedibilità negli ultimi trenta metri.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, una delle priorità del direttore sportivo Carlo Osti riguarda l’esterno destro offensivo. Tra i profili seguiti con attenzione figura Pontus Almqvist, attualmente al Parma. Lo svedese è reduce da una stagione complicata, condizionata dagli infortuni, ma resta un giocatore dalle qualità tecniche e atletiche che potrebbero sposarsi bene con il progetto rosanero.





L’analisi di Alessandro Geraci su Repubblica Palermo conferma inoltre che il Palermo continua a monitorare anche Davide Bragantini e Tommaso Marras del Mantova. Entrambi restano nel radar della dirigenza, che dovrà però valutare attentamente costi e compatibilità tattica prima di affondare il colpo.

Capitolo a parte per Emmanuel Gyasi e Rui Modesto. L’esterno italo-ghanese è chiamato a una stagione di rilancio dopo un’annata al di sotto delle aspettative, mentre il Palermo continua a lavorare per riportare in Sicilia Rui Modesto nonostante il mancato esercizio del riscatto dall’Udinese. Il finale di stagione disputato dall’angolano ha lasciato ottime impressioni e la società non ha mai nascosto la volontà di cercare una nuova soluzione con il club friulano.

Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il reparto offensivo può comunque già contare sulle conferme di Le Douaron e Johnsen, due elementi che rappresentano punti fermi del nuovo progetto tecnico.

Sulla trequarti resta invece particolarmente complicata la pista che porta a Mattia Liberali. Il Catanzaro punta a monetizzare al massimo l’eventuale cessione del talento offensivo e la concorrenza di club di Serie A rende l’operazione molto difficile. Sul giocatore si registrano infatti gli interessamenti di Juventus e Sassuolo, mentre il Milan mantiene una percentuale importante sulla futura rivendita.

Tra le suggestioni che potrebbero tornare d’attualità c’è anche quella legata a Matteo Tramoni. Come ricorda Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo aveva già tentato con decisione l’assalto al fantasista del Pisa offrendo circa sei milioni di euro. All’epoca il giocatore preferì restare in Toscana per giocarsi le proprie chance in Serie A, ma la retrocessione dei nerazzurri potrebbe modificare gli scenari e riaprire una trattativa mai completamente tramontata.

Per il ruolo di attaccante, infine, il Palermo valuta profili di esperienza e affidabilità. Tra questi c’è Stefano Moreo, già allenato da Inzaghi a Venezia e Pisa e protagonista della promozione dei nerazzurri. L’ex rosanero resta un nome gradito per duttilità e conoscenza delle idee del tecnico.

L’altro profilo seguito con attenzione è quello di Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano è reduce da una stagione complicata con la Cremonese culminata con la retrocessione, ma vanta un curriculum di alto livello costruito tra Sassuolo, Roma, Betis, Genoa e Torino. Un nome che potrebbe rappresentare una soluzione di spessore per aumentare il peso offensivo della squadra.