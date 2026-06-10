Giornale di Sicilia: “Rinaudo promuove Trimboli e incorona il Palermo: «Con Inzaghi la scelta giusta, la Serie A è nel destino dei rosanero»”

L’ex direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo guarda con attenzione alle mosse del club rosanero e, intervistato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, analizza alcuni dei nomi accostati alla squadra di Filippo Inzaghi, soffermandosi anche sul futuro del Palermo e sulla propria esperienza al Mantova.

Tra gli obiettivi seguiti dalla dirigenza rosanero c’è Simone Trimboli, centrocampista che Rinaudo conosce molto bene per averlo avuto durante la sua esperienza al Mantova. L’ex dirigente rosanero ne traccia un profilo particolarmente positivo: «È un calciatore duttile. Ha giocato in un centrocampo a tre, andando anche sotto punta quando il centrocampo ruotava. Nella mia esperienza a Mantova ha giocato in un centrocampo a due ed è stato molto bravo come equilibratore tattico e come giocatore d’interdizione. Il Mantova sa di avere un giocatore importante, decideranno presidente e società cosa fare».





Nel corso dell’intervista concessa a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, Rinaudo ha parlato anche di altri due calciatori monitorati dal Palermo, Marras e Bragantini: «A Mantova ho trovato dei ragazzi forti, ottimi giocatori che ringrazio per quello che hanno fatto. Non so cosa vuole fare il Mantova sul mercato, ma posso dire che tanti giocatori di quella squadra hanno qualità importanti. Grande merito alla società».

L’ex dirigente ha poi ripercorso l’ultima esperienza vissuta in Lombardia, culminata con una salvezza ottenuta in una situazione particolarmente delicata. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Rinaudo considera quella stagione una delle più formative della propria carriera: «Quando il presidente Piccoli mi ha chiamato, mi sono tuffato in questa avventura molto stimolante ma allo stesso tempo piena di insidie. La squadra aveva cinque punti, una situazione ambientale particolare. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, sia sul campo che fuori».

Rinaudo ha inoltre spiegato come il periodo trascorso lontano dai campi gli abbia consentito di approfondire il lavoro di osservazione e scouting: «Quando sono stato fermo, ho lavorato di più. Perché studi, ti informi, fai colloqui e osservi tanti giocatori. Durante l’anno mi piace conoscere allenatori, farmi spiegare la loro metodologia».

Tra i temi affrontati nell’intervista a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia non poteva mancare il Palermo e la decisione del club di confermare Filippo Inzaghi alla guida tecnica. Una scelta che Rinaudo approva pienamente: «Continuare con Inzaghi è la scelta giusta, perché è un allenatore molto forte per la categoria. Dare continuità a questo percorso penso sia stato corretto».

L’ex direttore sportivo si è spinto anche oltre, mostrando grande fiducia nel progetto rosanero: «Il Palermo è destinato ad andare in Serie A, penso che sia pronto. Il club è cresciuto molto sotto ogni punto di vista. E dal momento in cui arriverà in A, penso che poi abbia tutto per poterci rimanere senza soffrire troppo».

Infine uno sguardo al proprio futuro. Rinaudo ha confermato di aver avuto contatti con diverse società ma di voler scegliere con attenzione la prossima destinazione: «Ci sono stati colloqui con altri club, più passa il tempo più mi rendo conto che è determinante scegliere il posto giusto per lavorare. Oggi mi piacerebbe ripartire subito ma allo stesso tempo deve essere una situazione che mi metta nelle condizioni di esprimermi al massimo».