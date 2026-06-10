Serie B, verso il rinvio dei calendari: ecco quando potrebbero essere sorteggiati

La Serie B guarda già alla prossima stagione e, nell’ultima assemblea di Lega tenutasi a Milano, sono emerse importanti novità che riguarderanno tutte le società del campionato, Palermo compreso.

Tra i temi affrontati c’è quello relativo ai calendari. La compilazione del programma della nuova Serie B potrebbe infatti slittare rispetto agli anni precedenti, con i sorteggi previsti orientativamente nell’ultima settimana di luglio. Soltanto allora le venti squadre conosceranno il proprio cammino stagionale.





La Lega B ha inoltre ufficializzato i criteri per le iscrizioni al prossimo campionato, mentre resta monitorata la situazione della Juve Stabia, chiamata a completare tutti gli adempimenti burocratici e finanziari richiesti.

La novità più rilevante riguarda però il contenimento dei costi. L’assemblea presieduta da Paolo Bedin ha approvato il nuovo regolamento economico che entrerà progressivamente a regime fino alla stagione 2027/28. L’obiettivo è controllare le spese legate a stipendi di calciatori, allenatori e staff tecnici, introducendo meccanismi di sostenibilità sempre più stringenti.

Previsto anche un sistema premiale: le società che rispetteranno i parametri economici potranno beneficiare della redistribuzione delle risorse provenienti dai club che supereranno i limiti stabiliti. Una misura pensata per garantire maggiore equilibrio finanziario e sostenibilità all’intero movimento cadetto.