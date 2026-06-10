Serie B, verso il rinvio dei calendari: ecco quando potrebbero essere sorteggiati

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

La Serie B guarda già alla prossima stagione e, nell’ultima assemblea di Lega tenutasi a Milano, sono emerse importanti novità che riguarderanno tutte le società del campionato, Palermo compreso.

Tra i temi affrontati c’è quello relativo ai calendari. La compilazione del programma della nuova Serie B potrebbe infatti slittare rispetto agli anni precedenti, con i sorteggi previsti orientativamente nell’ultima settimana di luglio. Soltanto allora le venti squadre conosceranno il proprio cammino stagionale.


La Lega B ha inoltre ufficializzato i criteri per le iscrizioni al prossimo campionato, mentre resta monitorata la situazione della Juve Stabia, chiamata a completare tutti gli adempimenti burocratici e finanziari richiesti.

La novità più rilevante riguarda però il contenimento dei costi. L’assemblea presieduta da Paolo Bedin ha approvato il nuovo regolamento economico che entrerà progressivamente a regime fino alla stagione 2027/28. L’obiettivo è controllare le spese legate a stipendi di calciatori, allenatori e staff tecnici, introducendo meccanismi di sostenibilità sempre più stringenti.

Previsto anche un sistema premiale: le società che rispetteranno i parametri economici potranno beneficiare della redistribuzione delle risorse provenienti dai club che supereranno i limiti stabiliti. Una misura pensata per garantire maggiore equilibrio finanziario e sostenibilità all’intero movimento cadetto.

Altre notizie

Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Gazzetta dello Sport: “Panchine e dirigenti, settimana decisiva in Serie B: Calabro al Padova, Lovisa verso il Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
211708657-67421d7c-cc48-4dbe-a379-4999c0c122cf

Coda, addio alla Samp: «Se gioco per la A arrivo a 160 gol. Record? Pohjanpalo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
pisa-tramoni-imago-gpo-interna-1

Repubblica: “Palermo, rivoluzione offensiva per Inzaghi. Tramoni torna d’attualità, Moreo e Sanabria tra le opzioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (94) rinaudo

Giornale di Sicilia: “Rinaudo promuove Trimboli e incorona il Palermo: «Con Inzaghi la scelta giusta, la Serie A è nel destino dei rosanero»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (102) osti ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, il puzzle difesa adesso va completato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
pisa palermo brunori moreo

Giornale di Sicilia: “Palermo, spunta Moreo. Inzaghi ritroverebbe uno dei protagonisti della promozione del Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
46c43d4d63

Corriere dello Sport: “Nesta riparte da Avellino, Artistico primo obiettivo. Catanzaro, Bignotti nuovo dg e Polito verso la conferma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (114) confente Dalle Mura Giorgini palumbo johnsen

Corriere dello Sport: “Juve Stabia, ore decisive per il futuro: oggi il giorno della verità sulla proprietà”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
PALERMO MELITA 5-1 (105) Bovo

Corriere dello Sport: “Palermo Primavera, Del Grosso verso l’addio: Bovo in pole per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Corriere dello Sport: “Palermo, torna l’idea Moreo. Inzaghi ritroverebbe uno dei suoi fedelissimi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
ea89e60774bf9d07d950a98718cfbc1b-51577-oooz0000

Ascoli, Passeri sogna il futuro: «Sfidare Palermo e Sampdoria sarà speciale. Pronta una nuova curva al Del Duca»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Screenshot 2026-06-09 210247

Avellino, Nesta arriva in città: «Contento di essere qui, proveremo a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Serie B, verso il rinvio dei calendari: ecco quando potrebbero essere sorteggiati

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Gazzetta dello Sport: “Panchine e dirigenti, settimana decisiva in Serie B: Calabro al Padova, Lovisa verso il Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
211708657-67421d7c-cc48-4dbe-a379-4999c0c122cf

Coda, addio alla Samp: «Se gioco per la A arrivo a 160 gol. Record? Pohjanpalo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
pisa-tramoni-imago-gpo-interna-1

Repubblica: “Palermo, rivoluzione offensiva per Inzaghi. Tramoni torna d’attualità, Moreo e Sanabria tra le opzioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (94) rinaudo

Giornale di Sicilia: “Rinaudo promuove Trimboli e incorona il Palermo: «Con Inzaghi la scelta giusta, la Serie A è nel destino dei rosanero»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026