Tuttosport: “Possanzini per la Cremonese? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
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La Cremonese riparte da Christian Botturi. Come riportato da Tuttosport, il club grigiorosso ha ufficializzato l’arrivo del nuovo direttore sportivo con un contratto valido fino al 2028. Botturi porta con sé un bagaglio di esperienza maturato tra Brescia, Pro Sesto e soprattutto Mantova, dove ha costruito un progetto culminato con la promozione in Serie B e la successiva salvezza.

Proprio l’esperienza mantovana riporta d’attualità il nome di Davide Possanzini. Il tecnico, infatti, ha formato con Botturi una coppia vincente e il loro percorso comune potrebbe teoricamente ricomporsi anche a Cremona. Tuttavia, come sottolinea Tuttosport, la situazione resta complessa perché la società ha ancora sotto contratto sia Marco Giampaolo sia Davide Nicola, compresi i rispettivi staff tecnici. Giampaolo ha già avuto un primo confronto con il presidente Giovanni Arvedi per discutere il futuro.


Possanzini resta comunque uno dei nomi più ricercati sul mercato delle panchine. Secondo Tuttosport, il Modena continua a seguirlo con grande attenzione. Il club emiliano è alla ricerca di un allenatore che proponga un calcio offensivo e moderno e vorrebbe arrivare a una decisione entro la fine della settimana.

Nel frattempo è diventata ufficiale la separazione tra Antonio Calabro e la Carrarese. La rescissione permette al tecnico pugliese di firmare con il Padova fino al 2028, avviando così una nuova avventura sulla panchina biancoscudata.

Per la successione a Calabro, la Carrarese continua a valutare diversi profili. Tuttosport segnala una lista che comprende Daniele Galloppa, Alberigo Evani, Federico Coppitelli, Alessandro Calori e Guido Pagliuca.

A Cesena è stato invece presentato il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini. Nel corso della conferenza stampa, il dirigente ha delineato l’identikit del futuro allenatore: «Stiamo contattando profili ai quali chiediamo di valorizzare ciò che abbiamo già in casa e di proporre un calcio offensivo».

Parole che sembrano avvicinare ulteriormente Daniele Galloppa alla panchina romagnola, anche se non è ancora tramontata l’ipotesi di una conferma di Cole. Resta inoltre vivo l’interesse per Possanzini.

Novità importanti anche in casa Virtus Entella. Dopo la salvezza ottenuta senza passare dai playout, Andrea Chiappella ha meritato il rinnovo del contratto fino al 2028, confermando la fiducia del club ligure nel progetto tecnico avviato.

A Pisa prosegue invece il duello per la panchina tra Fabio Pecchia e Paolo Zanetti. Tuttosport evidenzia come il primo sia leggermente avanti nelle preferenze, anche se la situazione resta ancora aperta e in continua evoluzione.

Sul fronte dirigenziale, Matteo Lovisa ha scelto di proseguire la propria carriera in Serie B. Il dirigente ha infatti deciso di non accettare la proposta dello Spezia e si prepara a firmare con il Südtirol, dove raccoglierà l’eredità di Paolo Bravo.

Infine resta da definire il futuro di Sean Sogliano. Il dirigente non ha ancora trovato un accordo con il Lecce e il Verona attende sviluppi prima di valutare eventuali alternative per la propria area sportiva.

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