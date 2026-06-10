Gazzetta dello Sport: “Panchine e dirigenti, settimana decisiva in Serie B: Calabro al Padova, Lovisa verso il Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

La Serie B continua a ridisegnare il proprio mosaico tra panchine e scrivanie. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, sono giorni decisivi per definire allenatori e direttori sportivi in vista della prossima stagione.

Il Padova è pronto ad affidare la propria panchina ad Antonio Calabro. Il tecnico ha raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto che lo legava alla Carrarese e nelle prossime ore potrà formalizzare il suo passaggio al club biancoscudato, intenzionato a costruire un progetto ambizioso per il ritorno in Serie B.


La stessa Carrarese, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha ristretto il casting per la successione tra Giorgio Gorgone e Pasquale Cioffi. Sullo sfondo resta anche Daniele Galloppa, tecnico molto richiesto in questa fase del mercato degli allenatori e accostato pure a Cesena e Modena.

Proprio il Modena continua a monitorare la situazione di Paolo Zanetti, ancora in attesa di sviluppi con il Pisa. Esce invece dai radar gialloblù Davide Possanzini, che resta tra i profili valutati dal Cesena insieme a Guido Pagliuca. Quest’ultimo, evidenzia la Gazzetta dello Sport, è diventato nel frattempo uno dei nomi più apprezzati anche dal Catanzaro.

Sul fronte delle conferme, l’Entella ha blindato Andrea Chiappella. Il tecnico ha infatti prolungato il proprio contratto fino al 2028, confermando la volontà del club ligure di dare continuità al progetto che ha riportato la squadra in Serie B.

Ad Avellino è invece il giorno di Alessandro Nesta. L’ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale sarà presentato ufficialmente alla stampa, aprendo una nuova fase del progetto biancoverde.

Per quanto riguarda i direttori sportivi, la Gazzetta dello Sport segnala che il quadro è ormai quasi completamente definito. La Cremonese ha scelto Christian Botturi come nuovo responsabile dell’area tecnica. Il dirigente arriva dopo l’ottimo lavoro svolto a Mantova, culminato con la promozione in Serie B e la successiva salvezza.

Novità anche a Catanzaro, dove Nicola Bignotti prende il posto del direttore generale Paolo Morganti. Contestualmente resta saldo al proprio posto il direttore sportivo Ciro Polito, destinato a proseguire il percorso avviato nelle ultime stagioni.

A Verona, invece, Sean Sogliano ha deciso di continuare la propria avventura con l’Hellas, respingendo il tentativo del Lecce che nelle ultime settimane aveva provato a convincerlo a sposare il progetto giallorosso.

Infine il Südtirol è pronto ad accogliere Matteo Lovisa. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il dirigente firmerà un contratto triennale con il club altoatesino dopo aver deciso di lasciare la Juve Stabia.

Proprio la società campana vive ore cruciali per il proprio futuro. Nella giornata odierna è infatti atteso l’ingresso della nuova proprietà, chiamata a garantire continuità e stabilità al progetto gialloblù dopo le recenti vicende societarie.

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