Dalla periferia parigina ai riflettori della Serie B, il percorso di Fares Ghedjemis racconta una crescita costante, fatta di talento e determinazione. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il classe offensivo del Frosinone rappresenta oggi uno dei profili più incisivi del campionato cadetto. La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Nicola Binda, sottolinea come il suo percorso parta da contesti difficili ma ricchi di opportunità sportive, tra campi improvvisati e discipline diverse.

Secondo Nicola Binda, sulla Gazzetta dello Sport, Ghedjemis ha costruito la propria identità atletica passando dal basket al tennis fino al calcio, trasformato poi in professione. Esterno offensivo di piede mancino, impiegato prevalentemente sulla corsia destra, è oggi considerato — come ribadisce la Gazzetta dello Sport — uno dei migliori interpreti della Serie B, in una stagione che lo vede protagonista nella corsa alla promozione.





I numeri, riportati da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, certificano l’impatto del giocatore: 14 reti e 3 assist in 34 presenze, accompagnati da un impressionante 63% di dribbling riusciti e il 50% nei duelli offensivi. A completare il quadro, una velocità di punta di 36,8 km/h. Un’esplosione definitiva dopo il trasferimento dal Rouen nel gennaio 2024, che — come rimarca ancora la Gazzetta dello Sport — ha acceso i riflettori anche a livello internazionale.

Il doppio passaporto ha infatti aperto a Ghedjemis le porte della Nazionale algerina. Nicola Binda, sulla Gazzetta dello Sport, evidenzia il recente esordio in amichevole e le prospettive future: il commissario tecnico lo considera un possibile vice Mahrez in vista del Mondiale. Un traguardo prestigioso, che però non distoglie l’attenzione dall’obiettivo primario: riportare il Frosinone in Serie A.

Sul fronte mercato, come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, le sirene non sono mancate. Il Celtic ha messo sul piatto 6 milioni di euro a gennaio, cifra importante ma ritenuta insufficiente dal club ciociaro. Il valore del giocatore è oggi salito fino a 8 milioni, con offerte che hanno toccato anche i 9 milioni da parte del Norwich, oltre all’interesse del Wolverhampton. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ghedjemis ha fatto una scelta chiara: restare per inseguire la promozione.

La Premier League resta un obiettivo futuro, ma senza fretta. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il talento franco-algerino guarda con attenzione anche alla Serie A, preferendo un contesto tattico come il 4-3-3. Prima, però, c’è una promessa da mantenere con il Frosinone: trascinare la squadra verso il salto di categoria.