Gazzetta dello Sport: “Venezia, stroppa fa i conti per la promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Il Venezia vede la Serie A e, come racconta Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, il sogno potrebbe prendere forma già nel prossimo turno. La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Simone Battaggia, descrive un contesto carico di significati: sabato al Penzo, nel giorno della Liberazione e di San Marco, la città potrebbe vivere una tripla festa. Un’ipotesi suggestiva, ma non priva di ostacoli.

Secondo quanto riportato da Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, affinché la promozione diventi aritmetica già nel weekend, serviranno due condizioni: un passo falso di una tra Monza e Frosinone, entrambe a -3 e impegnate prima dei lagunari, e una vittoria contro l’Empoli. Tuttavia, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non sarà una formalità: i toscani sono a caccia di punti salvezza e all’andata hanno già fermato il Venezia sull’1-1.


La squadra di Stroppa, però, resta una delle certezze del campionato. Simone Battaggia, sulla Gazzetta dello Sport, evidenzia come il Venezia al Penzo sia una vera macchina: 15 vittorie su 17 gare interne. Nonostante questo, la prudenza resta d’obbligo, perché — come ribadisce la Gazzetta dello Sport — il calendario impone concentrazione fino all’ultima giornata.

Guardando oltre il singolo match, Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport individua la quota sicurezza: sei punti nelle ultime tre gare contro Empoli, Spezia e Palermo garantirebbero la promozione. La fiducia, d’altronde, non manca. Lo stesso Stroppa, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: «Io sono convinto che se vogliamo vincere, noi vinciamo», arrivando a definire la sua fiducia «venti su dieci».

I numeri danno forza alle parole. Come analizza Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, il Venezia è il miglior attacco del campionato con 71 reti, unico oltre la media di due gol a partita. Un dato che certifica una stagione straordinaria, capace di superare anche record storici del club. La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre altri indicatori: miglior rendimento nei tiri da fuori area, nei rigori realizzati e nei gol segnati nel primo tempo.

Il collettivo è uno dei punti di forza. Simone Battaggia, sulla Gazzetta dello Sport, mette in evidenza una rosa capace di mandare in rete ben 17 giocatori e di trovare soluzioni offensive anche dai centrocampisti, protagonisti con 19 gol nel girone di ritorno. Tra i singoli spicca Adorante, secondo miglior marcatore del torneo con 16 reti, mentre Haps vive un momento straordinario, con cinque gol nelle ultime sette partite.

In definitiva, come ribadisce Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, il Venezia ha tutte le carte per completare l’opera. Ma servirà ancora un ultimo sforzo per trasformare un sogno coltivato per mesi in una realtà concreta.

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