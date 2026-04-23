Tuttosport: “Ansia Bari. La Serie C è dietro l’angolo”

Il Bari vive uno dei momenti più difficili della sua storia recente, stretto tra risultati negativi e tensioni ambientali. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, il paradosso è evidente: mentre Aurelio De Laurentiis discute di una Serie A elitaria, il club guidato dal figlio Luigi rischia concretamente la retrocessione in Serie C. Tuttosport, nell’analisi firmata da Gianluca Scaduto, evidenzia una crisi profonda, certificata dai numeri delle ultime settimane.

Secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Bari di Longo ha perso quattro delle ultime cinque partite, subendo due pesanti sconfitte interne per 0-3 contro Carrarese e Venezia. Un rendimento che fotografa una squadra in difficoltà, incapace di reagire anche tra le mura amiche. Come sottolinea Tuttosport, il San Nicola non rappresenta più un fattore: uno stadio spesso vuoto, lontano dai fasti del passato, che non riesce a trascinare la squadra.





La frattura tra tifoseria e proprietà, rimarca Gianluca Scaduto su Tuttosport, affonda le radici nella finale playoff del giugno 2023, quando il gol di Pavoletti al 94’ regalò la promozione al Cagliari, lasciando il Bari con un’amarezza mai del tutto smaltita. Da quel momento, come evidenzia ancora Tuttosport, il rapporto si è incrinato, incidendo anche sul rendimento della squadra.

Le stagioni successive non hanno invertito la rotta. Gianluca Scaduto, su Tuttosport, ricorda la salvezza ottenuta ai playout contro la Ternana e la qualificazione ai playoff sfumata l’anno successivo. Oggi, a tre giornate dalla fine, il Bari si ritrova nuovamente a lottare per non retrocedere, con lo spettro della Serie C sempre più vicino. Tuttosport sottolinea come anche la posizione nei playout non sia al sicuro, con squadre più in forma pronte a superare i pugliesi.

Alla base della crisi, secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, ci sono scelte tecniche discutibili: una rifondazione estiva poco efficace e cambi in panchina che non hanno portato benefici. Dopo gli esoneri di Caserta e Vivarini, il ritorno di Longo non ha invertito la tendenza, trovandosi a gestire una rosa profondamente diversa da quella della stagione precedente.

Il calendario, infine, non aiuta. Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, la trasferta di Avellino rappresenta uno snodo cruciale, contro una squadra in piena corsa playoff. Seguiranno le sfide contro Entella e Catanzaro, decisive per evitare il tracollo. In questo scenario, conclude Tuttosport, anche una salvezza attraverso i playout rappresenterebbe un risultato da non sottovalutare.