Gazzetta di Reggio: “Magnani torna a casa da rivale: tra rimpianti e obbligo di batterlo”

REGGIO EMILIA – Il ritorno che pesa, tra emozioni e necessità. Sabato al Mapei Stadium andrà in scena una sfida dal forte sapore simbolico: Magnani ritroverà la Reggiana, ma da avversario, con la maglia del Palermo. Come racconta Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, sarà una partita che incrocia passato e presente, tra ricordi recenti e obiettivi opposti.

L’ambiente granata si aggrappa ancora alla speranza. «Noi ragazzi ci crediamo», è stato il messaggio dei tifosi dopo la sconfitta di Padova, un incoraggiamento che, come sottolinea Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, spinge la squadra a cercare un’impresa contro il Palermo. Una gara che può decidere una stagione.





La Reggiana si trova con le spalle al muro, senza più margine di errore. Come evidenzia Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, la classifica impone di giocarsi tutto nelle ultime giornate: la salvezza è ancora possibile, ma servirà fare risultato contro una delle squadre più solide del campionato.

Dall’altra parte, il Palermo arriva con maggiore serenità. I rosanero hanno già blindato il quarto posto playoff, ma non rinunciano a sognare qualcosa di più. Secondo quanto riporta Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, il distacco dalla zona promozione diretta resta importante, ma eventuali passi falsi di Monza e Frosinone potrebbero riaprire i giochi.

Il piazzamento tra terzo e quarto posto resta comunque strategico: garantisce l’accesso diretto alla semifinale playoff e il vantaggio di giocare il ritorno al Barbera, un fattore spesso decisivo. Un dettaglio non secondario nella corsa alla Serie A.

Al centro della scena c’è però Magnani. Il difensore ha vissuto mesi intensi in granata, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Come racconta Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, aveva collezionato 11 presenze, di cui 9 da titolare, contribuendo a 14 punti con quattro vittorie e due pareggi.

Il suo ritorno a Reggio Emilia, però, è stato breve. A gennaio ha scelto di tornare a Palermo, una decisione maturata anche per motivi personali, ma fortemente voluta da Inzaghi. Un addio che ha lasciato più di un rimpianto tra i tifosi granata.

Dopo il rientro in Sicilia, il suo percorso è stato rallentato da un infortunio che ne ha condizionato l’utilizzo. Come sottolinea Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, finora ha trovato poco spazio, con poche presenze da titolare e diversi spezzoni.

Per la Reggiana, Magnani rappresentava una certezza difensiva; per il Palermo, una soluzione in più. Sabato, però, non ci sarà spazio per i sentimenti: i granata dovranno battere proprio il loro ex per restare in corsa salvezza.

Una sfida che vale molto più di tre punti: tra nostalgia e necessità, il destino passa anche da qui.