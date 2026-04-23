Reggiana in ritiro: clima da dentro o fuori per la sfida col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
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REGGIO EMILIA – Clima da partita decisiva e concentrazione massima. La Reggiana sceglie la linea del ritiro per preparare la delicatissima sfida contro il Palermo. Come riporta la Gazzetta di Reggio, da oggi la squadra granata si trasferirà al Master Hotel di Cadelbosco Sopra per compattarsi in vista di un match che può indirizzare il finale di stagione.

L’attesa per la gara del Mapei Stadium è altissima anche sugli spalti. Secondo quanto evidenzia la Gazzetta di Reggio, il pubblico delle grandi occasioni è già garantito: oltre 1.300 i biglietti venduti per il settore ospiti, con una presenza rosanero destinata a crescere fino a superare quota 2.500 unità.


Anche la tifoseria granata risponde presente. Come sottolinea la Gazzetta di Reggio, sono già centinaia i sostenitori locali che hanno acquistato il tagliando, contribuendo a creare un’atmosfera che potrebbe portare il totale degli spettatori oltre le novemila presenze.

Sul piano sportivo, la squadra si prepara a un confronto ad altissima tensione. La scelta del ritiro nasce proprio dalla necessità di curare ogni dettaglio in vista del match contro un Palermo in piena corsa playoff.

Dal punto di vista dell’infermeria, arrivano segnali contrastanti. Girma punta a rientrare tra i disponibili, mentre restano da valutare le condizioni di alcuni elementi. Assente Libutti, alle prese con problemi fisici, mentre Bozzolan guarda già al possibile rientro nel derby contro il Modena.

Non manca anche un momento di raccoglimento per il club. Come riporta la Gazzetta di Reggio, la squadra si è unita al cordoglio per la scomparsa della madre di Davide Caprari, figura legata alla storia recente del vivaio granata.

La sfida contro il Palermo rappresenta uno snodo cruciale: servirà una prestazione di carattere per tenere vive le speranze salvezza e affrontare il finale con rinnovata fiducia.

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